عربات مهملة

يستخدم بعض الأشخاص عربات التسوق داخل المراكز التجارية في التبضع، ونقل أغراضهم إلى مركباتهم، أو إلى منازلهم إذا كانت قريبة من مركز التسوق، ثم يتركونها وسط مواقف السيارات أو على الرصيف أو بجوار حاويات جمع النفايات، وبعض الأفراد يتركونها على طرق سريعة، بدلاً من إعادتها إلى مكانها الأصلي، أو وضعها في الأماكن المخصصة لعربات السوق، ما يؤدي إلى تشويه الشكل الحضاري للمكان.

لذا، أناشد المسؤولين في الجهات المعنية عمل حملات تثقيفية لتعزيز وعي الأفراد بثقافة التسوق، والاهتمام بوضع عربات التسوق في الأماكن المخصصة لها، حرصاً على الصحة والسلامة العامة، والعمل على عدم خروج هذه العربات من نطاق مراكز التسوق.