مجلس أمناء «لوتاه الخيرية» يستعرض خارطة الطريق

استعرض مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، خارطة الطريق، برئاسة نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس المجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، بحضور أعضاء المجلس: المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، والمهندس حسين ناصر لوتاه، والدكتور محمد مراد عبدالله، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد.

وأشاد الفريق ضاحي خلفان بأعضاء المجلس وإدارة المؤسسة لاهتمامهم ومتابعتهم أعمال وشؤون المؤسسة، لتعزيز أداء دورها الخيري والإنساني، واستشراف مستقبلها استكمالاً لمسيرة مؤسسها المغفور له الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، آملاً دوام التوفيق والسداد لمسيرة هذه المؤسسة لتكون في صدارة العمل الخيري والإنساني الذي يواكب النهضة التنموية لوطن العطاء.

واطلع المجلس على الأولويات التأسيسية والتنظيمية المنجزة خلال الفترة الماضية بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، ويضمن استدامة العمل الخيري وتنوع مبادراته وتطوير وسائله وآلياته برؤية واضحة، ويدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في الدولة.

واستعرض المجلس خارطة الطريق، والهيكل التنظيمي للمؤسسة، ووحداتها التابعة على مختلف المستويات القيادية والإشرافية والتنفيذية، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن اعتماد الوحدات التنظيمية والإدارية التي يشملها الهيكل، وناقش البنود القانونية والمالية والمحاسبية في سبيل الارتقاء بتطبيق مبدأ الحوكمة، والأولويات الحالية للمؤسسات التعليمية والصحية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والمقر الرئيس والهوية الإعلامية.

كما اطلع المجتمعون على المبادرات المحلية والدولية، والخطط والتصورات المستقبلية للمؤسسة، والمُدد الزمنية المطلوبة لتحقيقها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسة للمؤسسة التي وضع معالمها وغرس بذرتها المغفور له الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، طيب الله ثراه، في مجال التعليم والصحة والبحث العلمي، وفي إطار العمل الخيري والإنساني عموماً، تلك البذرة التي طرحت الثمار عبر عقود من الزمن ومازالت تقدم الخير داخل الدولة وخارجها.