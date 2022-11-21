شرطة أبوظبي تكرّم النزلاء خريجي برنامج سوق العمل

كرّمت شرطة أبوظبي خريجي الدفعة 25 لبرنامج سوق العمل التابع لكليات التقنية العليا، وعددهم 20 نزيلاً بعد تأهيلهم ضمن البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقدمها المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأفاد مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد فيصل عيسى الحمادي، بأن برنامج سوق العمل يسهم بدور ريادي في تأهيل النزلاء ودمج الخريجين في المجتمع من خلال بداية حياة جديدة ينطلقون منها إلى سوق العمل عقب انتهاء فترة العقوبة، متسلحين بشهادات خبرة ودورات تدريبية تؤهلهم لافتتاح المشروعات الخاصة أو الانخراط في المجتمع كأفراد منتجين ومفيدين للأسرة والمجتمع.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بدعم النزلاء وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات والمهارات الكفيلة بدمجهم في المجتمع وفق أفضل الممارسات والوسائل، والأدوات الحديثة والاعتماد على المنهجية العلمية لإعادة تأهيلهم وتطوير مهاراتهم، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال تسليحهم بالتعليم والمهارات الحياتية والخبرات الفنية والعملية لامتلاك كل الأدوات التي تمكنهم من النجاح في حياتهم.

وأكد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الوثبة، المقدم حمد سيف خرباش الساعدي، أن الحفل التكريمي السنوي للخريجين في البرنامج والمتفوقين في البرامج التدريبية الأخرى يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتحقيق هدفها الاستراتيجي في رعاية وتأهيل النزلاء بهدف توفير الأدوات اللازمة لمساعدتهم للحصول على وظيفة بعد الإفراج عنهم وضمان اندماجهم في المجتمع.

ويمنح برنامج سوق العمل التدريبي الأكاديمي بعد اجتيازه خلال عامين النزلاء من الخريجين شهادة إنجاز، وشهادة حسن سيرة وسلوك من شرطة أبوظبي، وتتم متابعة فرص توظيفهم بعد الإفراج عنهم، وأسهم بدور كبير في تخفيض نسبة العودة لدى النزلاء بمقدار الضعف مقارنة بين النزلاء الآخرين.

حضر الحفل مدير أعمال مركز التفوق والأبحاث التطبيقية والتدريب في كليات التقنية العليا علي النعيمي، وعدد من الضباط.