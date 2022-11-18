الجامعة القاسمية تنشر قيم التسامح بين طلبتها

نظمت الجامعة القاسمية فعاليات تلاقت مع أهدافها في نشر قيم التسامح بين الطلبة، في إطار استراتيجية لتحقيق رؤيتها كمنارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات، ترتقي بالعلوم والآداب وقيم الحوار، وتسترشد في كل ما تقوم به بأسس الإسلام السمح وتعاليمه المنفتحة على العالم أجمع.

ونظمت عمادة شؤون الطلبة فعالية بعنوان «متسامحون»، حضرها مدير الجامعة الدكتور عواد الخلف، وعدد من النواب ومساعدي مدير الجامعة وأسرة عمادة شؤون الطلبة وطالبات الجامعة، وشملت الفعالية أبياتاً شعرية عن التسامح، وأنشودة من أداء طالبات الجامعة، وبعض الفقرات الرياضية التي تحث على التسامح، ومحاضرة عن التسامح نظمها مكتب الإرشاد النفسي والتوجيه في الجامعة.

كما نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ندوة علمية بعنوان (المقاصد العقدية ودورها في إحياء القيم الإنسانية)، وذلك في إطار فعالياتها وأنشطتها الثقافية.

وأبرز المتحدثون مفهوم المقاصد العقدية وأهميتها بصفة عامة، واستعرضوا مفهوم التسامح .

وأكد المتحاورون دور المقاصد العقدية في تعزيز قيم التسامح والتكافل المجتمعي، مع التركيز على قيم الأخوة الإنسانية وتفعيل سبل التآلف الإنساني بين مختلف الشعوب والثقافات، والحرص على التعايش وفق قيم الشريعة السمحة.