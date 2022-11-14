على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يعتبر شارع الوحدة في مدينة الشارقة من الطرق الرئيسة في الإمارة، ويضم كثافة سكانية عالية، لوجود أبراج سكنية على طرفي الشارع، ويعاني سكان في شارع الوحدة وجود أزمة شبه يومية، تتمثل في الإزعاج المستمر جراء قيادة البعض الدراجات النارية الرياضية بسرعات عالية، فتصدر أصواتاً شديدة الإزعاج، خصوصاً في أوقات الليل المتأخرة، تؤدي إلى استيقاظ أطفالهم من نومهم مذعورين.

ومعظم مستخدمي هذه الدراجات من الشباب صغار السن، وأحياناً يتسابقون فيما بينهم، ما يهدد سلامة مستخدمي الطريق، لذا نطالب المسؤولين في إدارة المرور في شرطة الشارقة بضرورة تكثيف حملات التوعية بلغات عدة، لتعزيز الوعي المروري لدى الشباب بخطورة مثل هذه السلوكيات، وزيادة الرقابة المرورية على شارع الوحدة، وتزويده بأجهزة رادار، للحد من مثل هذه السلوكيات، حرصاً على السلامة العامة، وللحد من الضوضاء التي تصدرها الدراجات النارية.

(سامح محمد)

شرطة رأس الخيمة

أبدى بعض مستخدمي الطرق في رأس الخيمة استياءهم من سلوكيات خاطئة من قبل سائقي شاحنات، خصوصاً على الشوارع الحيوية التي تشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً.

إذ إن بعض سائقي الشاحنات يقودون مركباتهم الثقيلة بسرعات عالية على الطريق، ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق الآخرين، إذ إن بعضهم يقودون مركباتهم في المسار الأيسر، وهو غير مخصص لسير الشاحنات، وهذه السلوكيات باتت تزعج سائقي المركبات الخاصة.

لذا نطالب المسؤولين في شرطة رأس الخيمة بضرورة تكثيف وجود الدوريات الشرطية على الشوارع الحيوية، للحد من هذا السلوك، وتنظيم عملية السير، أو تخصيص طرق معينة لسير المركبات الثقيلة والشاحنات، لتسهيل الحركة المرورية، وتجنب وقوع حوادث مرورية.

(أبوفارس)