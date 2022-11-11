«الاتحاد الخيرية» تعلن إحلالاً جزئياً لمدرسة منار الإيمان

أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، مشروعاً لإحلال المباني القديمة بمدرسة منار الإيمان الخاصة التابعة لها، ووضع خطة للتوسع، تتضمن إنشاء مبنى مدرسي جديد لاستيعاب الإقبال الكبير من طلاب الأسر ذات الدخل المحدود والأيتام والمتعففين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، ناصر بن علي الجنيبي، إن مدرسة منار الإيمان الخاصة، تعد المدرسة الوحيدة على مستوى الدولة التي تقدم التعليم المجاني للمستفيدين، وتقدم تعليماً وفق أرقى المعايير والاشتراطات.

وأشار إلى أن خطة الإحلال الجزئي للمبنى المدرسي، تتضمن إحلال مبنى للطالبات عمره 35 عاماً، ويتسع لنحو 500 طالبة، لافتاً إلى أن المدرسة تتلقى نحو 800 طلب جديد، بينما القدرة القصوى للمدرسة 200 طالب جديد.

وذكر أن المبلغ المستهدف جمعه يصل إلى خمسة ملايين درهم لتنفيذ عملية الإحلال.

ودعت المؤسسة رجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير، إلى مواصلة عطائهم، والتبرع لمصلحة مشروع إحلال المدرسة والتوسع، حيث يمكن للجميع التبرع ابتداءً من 10 دراهم.

ووفرت المؤسسة وسائل عدة لاستقبال التبرعات، منها الحساب البنكي رقم: 10279821 بمصرف أبوظبي الإسلامي، والخط الساخن رقم: 0566644277، والرقم المجاني: 80062، والرسائل النصية على أرقام الهواتف، سواء لمؤسسة اتصالات أو شركة دو.

من جهتها، قالت مديرة مدرسة منار الإيمان الخاصة، فاطمة المطروشي، إن التحدي الأكبر الذي واجه المدرسة خلال السنوات الماضية، عدم استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في الالتحاق بالمدرسة، حيث تضطر إلى عدم قبول البعض بسبب عدم وجود شاغر.

وأضافت أنه توجد ثلاثة مبان في المدرسة في قسم الطالبات، ومثلها للطلاب، وبعض هذه المباني جديد، والآخر قديم يحتاج إلى إحلال، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بإحلال المباني القديمة.

وحثت رجال الأعمال والمحسنين، على كفالة بعض الطلاب الدارسين في المدرسة، مشيرة إلى أن كلفة الطالب أو الطالبة، تبلغ 7500 درهم للعام الدراسي.

وذكرت أن إجمالي عدد الطلاب في المدرسة حالياً 2500 طالب وطالبة، موزعين على 36 جنسية.