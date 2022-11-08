ردّ من بلدية العين

أكدت بلدية العين أنها تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها بالجدية اللازمة، وتحرص على الاستجابة لطلبات المتعاملين، مشيرة إلى بشأن الشكوى التي نشرت بتاريخ الثاني من الشهر الجاري في زاوية «على مكتب المسؤول» بشأن انتشار قطط متشردة في الحدائق والمنتزهات، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز الحيوانات المتشردة والضالة في الأماكن العامة كافة، بما فيها الحدائق والمتنزهات الترفيهية.

كما أكدت البلدية حرصها على تأمين وتنفيذ برامج الرفق بالحيوان المعتمدة لدى الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، إضافة إلى تقديم المعلومات وتعزيز توعية مالكي ومحبي تربية هذه الفئة من الحيوانات حول الرعاية الصحية لها.

وأوضحت أن الدور المهم الذي تقوم به إدارة الصحة العامة في البلدية لحجز القطط السائبة والضالة، يهدف إلى مكافحة انتشار وانتقال الأمراض المشتركة وتقليل التهديدات والإزعاج ومكافحة الروائح وتكاثر الحشرات الناتج عن إطعام القطط السائبة من بعض مرتادي الحدائق والمتنزهات الترفيهية.

وشرحت أنها تسعى من خلال إجراءاتها إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع للحفاظ على الصحة العامة لمجتمع مدينة العين.

وتتمثل إجراءات البلدية في تنفيذ حملات خدمية استباقية للحدائق والمتنزهات الترفيهية في مدينة العين وضواحيها، وحملات خدمية استباقية مجدولة للأماكن العامة، وحملات توعوية لأفراد المجتمع، بهدف السيطرة على القطط السائبة والضالة تتضمن التعريف باللوائح والقوانين الخاصة بالرفق والرقابة على الحيوانات والسلوكيات الصحيحة للتعامل مع الحيوانات السائبة والضالة، إلى جانب التوعية بمرض السعار (داء الكلب) وغيره، من خلال الاستجابة السريعة لطلبات خدمة حجز القطط السائبة والضالة.