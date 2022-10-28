52 ألف درهم تحرم «أمل» الدراسة في كلية الطب

منذ طفولتها تحلم (أمل) بالتخرج في كلية الطب، ومن أجل تحقيق حلمها اجتهدت في دراستها، حتى نجحت في الالتحاق بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة في الشارقة، واستمرت في تفوقها خلال العامين الأول والثاني، ولكن حلمها اصطدم بظروف مالية صعبة تعرض لها والدها جعلته يعجز عن سداد 52 ألفاً و165 درهماً، قيمة الرسوم الجامعية لابنته الكبرى، ما يهدد بحرمانها استكمال مشوارها التعليم لهذا العام، وناشد والدها أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في سداد الرسوم الجامعية لابنته، حتى تتمكن من استكمال مشوارها الدراسي.

وتفصيلاً، روى (أبوأحمد ـ سوداني ـ 50 عاماً) مشكلته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن ابنته الكبرى «أمل» منذ الصغر تحلم بأن تكون طبيبة، كانت من الطالبات المتفوقات في الدراسة، وأنهت دراستها الثانوية عام 2020، وحصلت على معدل عام 97%، من أجل تحقيق حلمها، وبعد مفاضلة بين عدد من الكليات وقع الاختيار على كلية الطب في إحدى الجامعات الخاصة في الشارقة.

وأشار الأب إلى أنه عندما وقع الاختيار على هذه الجامعة، كان وضعه المالي مقبولاً، خصوصاً أن الجامعة منحت (أمل) 50% خصماً لأنها حاصلة على 97% في الثانوية العامة، وتمكن من سداد بقية رسومها الدراسية، وتجاوزت الفتاة العامين الأول والثاني بتفوق، ولكن في الفترة الأخيرة ساء وضعه المالي، وتراكمت الديون على عاتقه، وأصبح عاجزاً تماماً عن دفع الرسوم الدراسية للسنة الجامعية الثالثة.

وأضاف (أبوأحمد) أن ابنته تحتاج إلى 52 ألفاً و165 درهماً، حتى تتمكن من الاستمرار في دراستها الجامعية، في ظل عجزه الكامل عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من الرسوم، لافتاً إلى أنه حاول الحصول على قرض بنكي لكن طلبه تم رفضه لوجود قرض سابق لم ينتهِ من سداده، وطلب المساعدة من أهله لكن من دون جدوى، لأن وضعهم المالي بالكاد يلبي متطلباتهم، وطرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته وباءت كل جهوده بالفشل.

وقال إنه لا يحتمل رؤية حلم ابنته الكبرى ينهار وهو عاجز عن مساعدتها، خصوصاً أنه طلب مهلة من إدارة الكلية لتدبير المصروفات، والمهلة انتهت وبات مطالباً بالسداد أو توقف ابنته عن الدراسة.

وأوضح (أبوأحمد) أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الحكومية، براتب 9000 درهم، يسدد منه أقساطاً بنكية 5000 درهم شهرياً، و1800 درهم لإيجار المسكن، وما يتبقى من الراتب بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية من طعام وشراب.

وأكد أنه لا يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 52 ألفاً و165 درهماً الرسوم الدراسية لابنته حتى لا تحرم استكمال دراستها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

تفوق دراسي

أكدت الكشوفات الصادرة من الجامعة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «الطالبة (أمل) مسجلة لدى الجامعة منذ فصل الربيع من العام الجامعي 2020 / 2021، في قسم الطب البشري، بكلية الطب، و(أمل) من الطلبة المتفوقين دراسياً ولاتزال مستمرة في دراستها، وأكملت سنتها الثانية بتقدير عام جيد، وترتب عليها سداد الرسوم الدراسية للسنة الثالثة، حتى تتمكن من الاستمرار في دراستها الجامعية».