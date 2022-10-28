«زوماتو» تنضم إلى مبادرة «خبز السبيل»

اتفقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وشركة توصيل الطعام (زوماتو) على إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي «زوماتو» التبرّع عبر التطبيق الإلكتروني للشركة بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل».

وقدّم الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع، الشكر إلى منصة «زوماتو» على انضمامها لمبادرة «خبز السبيل» وتوفير قناة جديدة للتبرع ودعم المبادرة، قائلاً إن التعاون سيتيح لمتعاملي «زوماتو» فرصة المساهمة في توفير خبز طازج مجاني لفئة العمال والمحتاجين.

وأكد المطوع أن المؤسسة حريصة على التعاون مع كل الجهات القادرة على المساهمة في المبادرة وتوفير قنوات متعددة يمكن التبرع من خلالها لدعم المبادرة الخيرية، متابعاً أن الإقبال المجتمعي على المشاركة في المبادرة يعكس القيم النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات أفراداً ومؤسسات.

من جانبها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف، زينب جمعة التميمي، إن مبادرة خبز السبيل مشروع وقفي مبتكر يدعم الأسر المحتاجة وفئة العمالة من خلال الأجهزة الذكية، منوهة بشركة زوماتو على دعمها للمبادرة من خلال توفير ميزة التبرع عبر تطبيقها الإلكتروني.

بدورها قالت نائب رئيس زوماتو، نيها سود: «يسعدنا التعاون مع أوقاف دبي لتعزيز جهود التكافل الاجتماعي لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع».

وأكدت أن عملية التبرع لدعم مبادرة خبز السبيل عبر تطبيق زوماتو بسيطة وميسرة، حيث سيتمكن المتعاملين من اختيار التبرع من التطبيق بمبلغ بين درهم و500 درهم في كل مرة يقدمون فيها طلباً من خلال التطبيق وتحويل المبلغ المحصل إلى المؤسسة لتمويل المبادرة التي ستقدم الخبز المجاني الطازج للمحتاجين بمجرد الضغط على زر الطلب، من خلال آلات البيع المنتشرة في أسواق بمناطق مختلفة في دبي.