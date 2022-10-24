عربات تسوّق

يفتقد بعض المتسوقين إلى ثقافة التسوّق، إذ يستخدمون عربات التسوّق في نقل أغراضهم إلى منازلهم أو مركباتهم، ثم يتركونها في أماكن غير مخصصة لها، أو وسط المواقف العامة أو في الطرق وأحياناً داخل البنايات، من دون وعي بمدى ما يسببه هذا السلوك من تشويه للمنظر الحضاري، بالإضافة إلى تعرض عربات التسوق إلى التلوث حال تركها بجوار حاويات جمع النفايات، لذا أتمنّى من الجهات المعنية بعمل حملات توعية بلغات عدة لتعزيز الوعي بالأسلوب الأمثل للتسوّق والحرض على وضع عربات التسوق في الأماكن المخصصة لذلك.