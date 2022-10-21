على مكتب المسؤول

طرق دبي

يعاني سكان بمنطقة الرفاعة في دبي، وتحديداً في شارع الرولة، وقوف مركبات (بيك آب) وشاحنات خفيفة بكثرة وسط البنايات السكنية، وفي المواقف العامة، ما يسبب إزعاجاً كبيراً للسكان، خصوصاً العائلات، بسبب جلوس السائقين في جماعات عند مداخل البنايات السكنية.

كما أن الشاحنات تشغل مساحات كبيرة من المواقف العامة، ما يحرم السكان العثور على مواقف شاغرة لمركباتهم، مطالبين المسؤولين في هيئة الطرق في دبي، بعمل حملات لتوعية سائقي الشاحنات بعدم الوقوف في مناطق سكن العائلات، وتوفير مواقف آمنة لهم بعيداً عن المناطق السكنية، للحد من هذه الظاهرة المزعجة لسكان المنطقة.

(أبوسلطان)

بلديات الدولة والبيئة

يعتبر فصل الشتاء في الدولة فرصة لمحبي البر والتخييم، وذلك للحصول على وقت من الراحة والاسترخاء وسط أحضان الطبيعة، ما يدفع بقطاع واسع من الأسر والعائلات للخروج إلى البر مع تحسن الطقس، لممارسة هواياتهم وقضاء أوقات مميزة مع أسرهم، وفي المقابل، لا تخلو رحلات البر (الكشتات) من مشكلات تكدر صفو الأفراد، تتمثل في قيام بعض الأشخاص بقطع الأشجار بقصد التدفئة والطهي والاستخدامات الأخرى، خلال عمليات التخييم، وترك المخلفات من أكياس بلاستيكية وعلب المشروبات الغازية، وإزعاج الأسر بأصوات الدراجات المزعجة، وغيرها من التصرفات التي تضر البيئة.

لذا نناشد المسؤولين في بلديات الدولة، وجمعية أصدقاء البيئة، بتنظيم حملات توعية، عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على البيئة ونظافتها، حتى يتقيد الجميع بقواعد النظافة والحفاظ على البيئة، ووضع لوحات إرشادية بلغات عدة بقائمة المحظورات، وتعيين مراقبين يتولون توعية الجمهور بالسلوكات السلبية.

(أحمد علي)