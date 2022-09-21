«شكراً لعطائك» يكرم الأمهات المتطوعات في العين

كرم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي الأمهات المتطوعات في مدينة العين تقديراً لدورهن في العطاء والعمل التطوعي، وذلك ضمن مبادرة «بناة الأجيال»، وذلك برعاية وحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، الدكتور سالم بن ركاض العامري.

وأشاد بن ركاض بالدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتوجيهات القيادة في إعطاء المرأة الإماراتية كامل الدور الريادي والتعليمي للمشاركة بجهود التنمية وفي مسيرة الوطن الغالي في كل المجالات. وأشار إلى أن هذه المبادرة في تكريم الأمهات التي تتزامن مع يوم التطوع العربي، هي ضمن المبادرات المثمرة والإيجابية التي يقوم بها فريق «شكراً لعطائك» لتكريم الأمهات وتميزهن في العطاء الإنساني، ودورهن الفاعل والمؤثر في بناء الأسرة والمجتمع.

وأفاد مدير عام جمعية الإمارات للسرطان، محمد خميس الكعبي، أن يوم العمل التطوعي هو شكر لكل من أعطى من جهده ووقته في سبيل خدمة المجتمع والوطن، معتبراً أن تكريم الأمهات هو تقدير وعرفان لجهود المتطوعات منهن، ودورهن لغرس ثقافة التطوع في الأبناء ومسيرة الأجيال.