«الإمارات للسرطان» تنظم حملة للتبرع بالدم

أفاد فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة بأنه نظم حملة واسعة للتبرع بالدم في كلية التقنية العليا منطقة السيح، بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى صقر، وشهدت الحملة مشاركة واسعة من طلاب الكلية والمتطوّعين وعدد من المتبرعين بالدم، مشيراً إلى أن الجمعية مستمرة في مبادراتها للتبرع بالدم لخدمة المرضى والمصابين، ضمن حملة «قطرة دم تساوي حياة».

وقال مدير عام الجمعية، محمد خميس الكعبي، إن «الجمعية تركز على تحفيز أبناء المجتمع من أجل الإقبال على التبرع بالدم، والمشاركة في الحملات، والحث على التبرع التطوّعي المستدام». من جهتها، أكدت مديرة مكتب جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، مهرة محمد بن صراي، أن «هذه المبادرات تشكل حالة إنسانية تطوّعية لمد يد العون للمرضى، وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات».