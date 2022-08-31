«ضاحية البستان» يوزّع حقائب مدرسية على الطلبة المعوزين

أطلق مجلس ضاحية البستان بمدينة الذيد التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، مبادرة مجتمعية تمثلت في توزيع حقائب مدرسية على مدارس ضاحية البستان، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتأتي المبادرة ترجمة للمسؤولية المجتمعية التي يتبناها مجلس ضاحية البستان. ونفذ وفد من مجلس ضاحية البستان ضم أعضاء من المجلس مهير عبيد الطنيجي، وسعيد عبيد بالليث، وموظف المجلس، علي مطر، زيارات ميدانية لعدد من المدارس في مدينة الذيد من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يتبناها بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي سينفذها على مدار العام. ونفذت هذه المبادرة التي شملت مدرسة البردي للتعليم الأساسي حلقة أولى مختلط، ومدرسة البردي للتعليم الأساسي والثانوي بنات، وجمعية الشارقة الخيرية، التي أسهمت في هذا العمل التطوعي الاجتماعي الخيري. وكان في استقبال الوفد كل من مدير جمعية الشارقة الخيرية، الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، ومديري المدارس الذين أشادوا بهذه المبادرة المجتمعية، معربين عن شكرهم لمجلس ضاحية البستان الذي حرص على تقديم هذه الحقائب للطلبة المعوزين غير المقتدرين على شراء حقائب جديدة للعام الدراسي.