«الخدمات الصحية» تفتتح عيادة أسنان لأصحاب الهمم وكبار المواطنين

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن افتتاح عيادة أسنان مخصصة لاستقبال أصحاب الهمم وكبار المواطنين بمستشفى صقر في رأس الخيمة، مجهزة بالمعدات اللازمة التي تلبي المواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى توافر أعلى معايير الخدمات للفئة المستهدفة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات التي تتلاءم مع المشروعات الوطنية الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه العيادة إلى توفير بيئة صديقة وآمنة تعزز صحة الفم والأسنان وتقلل من مضاعفات أمراض الفم وتداعياتها على الصحة العامة وجودة الحياة لهذه الفئة، انطلاقاً من أن عدم توافر بيئة مناسبة قد يؤدي إلى التأخر في تشخيص أمراض الفم، ما يحرم هذه الفئة الحصول على العلاجات البسيطة والوقائية.

وأكدت أخصائية الصحة العامة في الفم والأسنان والمهتمة بعلاج أسنان أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة نورة البلوشي، أن العيادة تتميز إلى جانب المعدات والأجهزة الطبية الحديثة باتساع ردهتها لإتاحة الفرصة بسهولة دخول وسلاسة توجيه الكراسي المتحركة، فضلاً عن نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية التي تمتلك خبرات واسعة في مجال طبي وعلاج أمراض الفم والأسنان.

وأضافت البلوشي أن افتتاح العيادة يأتي في إطار استكمال سلسلة التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية الرقمية ضمن خدمة جراحة وطب الأسنان، في قطاع الخدمات الطبية التابع لإدارة خدمات طب الأسنان في المؤسسة، لضمان شمولية جميع فئات المجتمع بالخدمات الرقمية الطبية التابعة للمؤسسة.

وتوفر المؤسسة خدمة حجز المواعيد للحصول على الاستشارة الطبية والعلاج من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، بعد إنشاء اسم المستخدم والرقم السري وتسجيل الدخول، حتى يتسنى للمتعامل تحديد موعد للحصول على الخدمة، وزيارة المركز للبدء بتسجيل المعلومات، لإجراء الفحوص اللازمة والحصول على العلاج اللازم بمتابعة من الطبيب.

ويتم توفير الخدمة مجاناً للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم بطاقة صحية سارية المفعول، فيما يتم تطبيق رسوم تحدد قيمتها بحسب اللوائح المعتمدة وتشخيص الحالة لهم في حال عدم وجود أو انتهاء صلاحية البطاقة الصحية، بالإضافة إلى رسوم يحددها تشخيص الحالة بالنسبة للمقيمين من الجنسيات الأخرى.