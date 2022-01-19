الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ما تعرض له المدنيين والمنشآت المدنية بالدولة من استهداف تسبب في وفاة عدد من المدنيين وإصابة آخرين، ولاسيما مع ما يمثله هذا الاستهداف من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وإذ تبدي الهيئة خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وخالص تمنياتها للمصابين بالشفاء التام؛ فإنها تدعو في الوقت ذاته المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بما ينبغي لإدانة هذه الجرائم ومرتكبيها.

وتعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على التواصل والتنسيق المشترك مع المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، لتنسيق المواقف الدولية المتعلقة بموضوع الاستهداف الإجرامي للمدنيين وما يمثله من تهديد سافر للأمن والسلام وانتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.