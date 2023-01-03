«الإمارات اليوم» ومحاكم دبي تطلقان مبادرة للإفراج عن 18 مواطناً

تطلق «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي مبادرة إنسانية جديدة، لسداد مديونية 18 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، وذلك ضمن مبادرات «ياك العون»، التي تبنتها الصحيفة، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، خلال السنوات الماضية.

وتستهدف المبادرة 18 مواطناً من الملاحقين قضائياً، تبلغ مديونياتهم 836 ألفاً و774 درهماً، إذ قامت محاكم الخير في محاكم دبي بعمل تسوية تخفيض المديونية من مليون و785 ألفاً و228 درهماً إلى 836 ألفاً و774 درهماً، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بقوائم المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة دراسة الحالات في محاكم دبي.

وأكد قاضٍ في محاكم دبي، خالد كنشام، أن الشراكة بين مبادرة «محاكم الخير» و«الإمارات اليوم» تسهم في منح المتعثرين فرصة للعودة إلى عائلاتهم وأعمالهم، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرة «ياك العون» ضمن مبادرات محاكم الخير قبل سنوات، لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، بالمساهمة في سداد مديونيات المعسِرين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.

وقال رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، الزميل أحمد المزاحمي، إن «مبادرة (ياك العون) من المبادرات المجتمعية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، لأنها تسهم في مساعدة المواطنين في المقام الأول، لاسيما المتعثرين، وتعمل على إطلاق سراح الملاحقين قضائياً، الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق».

واعتبر أن «المبادرة خطوة مجتمعية تسهم في نشر ثقافة التبرع لدى فئات المجتمع، وتترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني»، لافتاً إلى أن «المبادرة تزامنت مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في إمارة دبي، كما أن هذا الأمر يعد دعوة للأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة إلى التكاتف والإسهام في مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية».

وأضاف أن «الصحيفة تحرص على أن تكون شريكاً رئيساً في دعم المبادرات المجتمعية التي تلامس حاجات المواطن، والنهوض بالعمل الخيري الإنساني، كما تحرص على تنويع جهدها في المبادرات، ليكون معرفياً وعلمياً وعملياً ومادياً وتنموياً».

مشيراً إلى أن الحملة الجديدة تسعى إلى الإفراج عن 18 مواطناً ملاحقين قضائياً، وتعد أولى مبادرات الصحيفة المجتمعية في العام الجديد، معرباً عن ثقته بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل إنجاحها.

ظروف صعبة

أفاد رئيس شعبة «الخط الساخن»، الزميل أحمد المزاحمي، بأن جميع الحالات التي تستهدفها الحملة، من المتعثرين وعليهم قضايا مالية وليست جنائية، وتمت دراسة حالاتهم بصورة دقيقة، للتأكد من مدى أحقيتهم بتبرعات أهل الخير، مبيناً أن «المبادرة تستهدف المواطنين المتعثرين مالياً في إمارة دبي».

ودعا جميع أفراد المجتمع من المتبرعين والمحسنين إلى تقديم يد العون لهذه الشريحة من المتعثرين مالياً، وتقدير الظروف المالية التي أدت إلى تعثرهم، وجعلتهم ملاحقين قضائياً، لافتاً إلى أن وراء كل واحد منهم قصة إنسانية انتهت به إلى السجن، نتيجة ظروف صعبة حالت دون سداد الالتزامات المالية المطالب بها.