«نبض الفئات المعنية» مبادرة لتسهيل خدمات «إسلامية دبي»       

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «نبض الفئات المعنية»، التي تهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء مع الفئات المعنية بخدماتها، ودفع عجلة التطوير والتحسين المستمر من خلال إشراكهم في صياغة الأفكار والمقترحات التطويرية، وذلك في إطار سعي الدائرة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع مختلف الفئات المستهدفة.

وتركز المبادرة على تفعيل منظومة التواصل المؤسسي مع المعنيين، ومنهم أولياء الأمور والمستفيدون من برامج ومبادرات الدائرة، عبر أدوات تفاعلية تتيح استعراض آرائهم وانطباعاتهم وتوصياتهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير بيئة العمل المؤسسي، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في تمكين المجتمع من الإسهام في مسيرة التطوير.

وقد نفّذت إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه المبادرة ضمن خططها الرامية إلى تطوير خدماتها التعليمية والتربوية، واستطلاع آراء أولياء الأمور والمستفيدين من برامجها القرآنية، من أجل تحسين مخرجات التعليم القرآني وتعزيز جودة التجربة المقدمة للطلبة.

وأكد مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، الدكتور عبدالله عبدالجبار، أن المبادرة تمثل تجسيداً لرؤية الدائرة في أن تكون الأقرب إلى المجتمع والأكثر تفاعلاً مع احتياجاته، قائلاً: تأتي مبادرة «نبض الفئات المعنية» لتؤكد التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتبني نهج تشاركي قائم على الإصغاء للمجتمع والتفاعل مع احتياجاته، بما يرسخ مفهوم العمل المؤسسي الشفاف، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.