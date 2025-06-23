«إسلامية دبي» تطلق «حلقات تحفيظ القرآن» ضمن مبادرة «مساجد الفريج»   

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي باقة «حلقات قرآن الفريج»، وهي إحدى باقاتها الجديدة ضمن مبادرة «مساجد الفريج»، التي تهدف إلى دعم ورعاية حلقات تحفيظ القرآن الكريم القائمة حالياً في الأحياء السكنية، لتكون مراكز إشعاع ديني واجتماعي، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية «أقرب إلى المجتمع»، وتعزيزاً لقيم التواصل والتمكين الديني في «عام المجتمع 2025»، وتركز المبادرة على دعم أكثر من 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، منتشرة في أكثر من 40 منطقة سكنية بإمارة دبي، لتأهيل أكثر من 1000 طالب وطالبة لحفظ أجزاء من كتاب الله الكريم، من خلال توفير الإشراف والرعاية والمتابعة المستمرة، وضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة في كل مسجد.

وقال مدير إدارة خدمة المتعاملين والمسؤول عن المبادرة، محمد جاسم المنصوري: «نعمل على دعم وتطوير الحلقات القرآنية القائمة، لضمان استمراريتها ورفع مستواها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للنشء، بما يعزز الروابط بين المسجد وسكان الفريج، ويسهم في بناء جيل قرآني واعٍ ومتماسك»، وأضاف أن المبادرة تُعد فرصة لأهل الخير والداعمين للإسهام في دعم الحلقات القرآنية، لما لها من أثر بالغ في المجتمع.

وتفتح «إسلامية دبي» أبواب التعاون والشراكة أمام الراغبين في دعم المبادرة، عبر قنواتها الرسمية، مؤكدةً أن «حلقات قرآن الفريج» تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان والمجتمع.