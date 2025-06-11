90 ألف أسرة تستفيد من أضاحي «الأعمال الخيرية العالمية»

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حملة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تضمنت توزيع 15 ألف أضحية استفادت منها 90 ألف أسرة من الأيتام والأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها، كما شملت الحملة مشروعات متنوعة، كإطعام وسقي الحجاج وإفطار الصائمين في يوم عرفة، وإطعام القرى الفقيرة، وكسوة العيد، وبناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وغيرها من المشروعات الخيرية، وقال الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن الجهود هذا العام وصلت إلى 20 دولة، واستهدفت أماكن نائية ومجتمعات مهمّشة تعاني قسوة الظروف، مشيراً إلى أن توزيع 15 ألف أضحية يعكس ثقة المحسنين بالهيئة.