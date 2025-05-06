«دبي الإسلامي» يدعم مشروعات «بيت الخير» بـ 28 مليون درهم

أعلنت جمعية «بيت الخير» أنها تلقت دعماً خيرياً كبيراً من وحدة الدعم المجتمعي في «بنك دبي الإسلامي»، بقيمة 28 مليون درهم، في إطار الدعم السنوي الذي يقدمه البنك للجمعية لتعزيز عطائها الشهري والطارئ للأسر المواطنة الأقل دخلاً، والحالات المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية، التي تجاوز عددها 65 ألف أسرة وحالة، إسهاماً منه في مساعدة ونجدة الأسر والحالات الأكثر حاجة، والتزاماً من مجلس إدارة البنك بالشراكة الاستراتيجية التي تقوم بين البنك والجمعية منذ انطلاقتها قبل 36 عاماً.

وسلّم مدير إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، نواف عبدالله الريسي، شيك التبرع إلى مساعد مدير عام جمعية بيت الخير، محمد أبورحيمة، بعد أعمال ورشة الضوابط الشرعية لإدارة أموال زكاة بنك دبي الإسلامي.

وعبّر مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، عن خالص التقدير لهذا الدعم الذي يزيد من قدرة الجمعية على استيعاب المزيد من احتياجات الأسر والنهوض بمعاشها. وقال: «يسرني باسم مجلس إدارة بيت الخير أن أعرب عن خالص الشكر لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وعميق التقدير لالتزام البنك كمؤسسة مالية وطنية رائدة بمبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال جهود وحدة الدعم المجتمعي التي تتواصل دائماً مع إدارة الجمعية لبحث سبل الدعم الممكن للأسر والحالات التي تقوم الجمعية برعايتها.. كتب الله ذلك في ميزان كل من كان وراء هذا الدعم، ومن كان سببه من المودعين الذين فوضوا البنك بصرف زكاتهم لتذهب لمستحقيها وفق أدق المعايير المرعية».