اعتماد «شخبوط الطبية» مركزاً لعلاج الحروق

اعتمدت دائرة الصحة - أبوظبي «مدينة الشيخ شخبوط الطبية» مركزاً للتميّز في علاج الحروق.

وبموجب هذا الاعتماد سيتمكن جميع أفراد المجتمع في الإمارة من الوصول إلى الرعاية الشاملة والاستثنائية التي تقدمها «شخبوط الطبية» في مجال رعاية حروق الجلد متى ما احتاجوا إليها، وستكون الوجهة الرئيسة لجميع مرضى الحروق في الإمارة. وتوفِّر «مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، بوصفها مركز تميز لعلاج الحروق، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات العلاجية والرعاية ذات الجودة العالية في مجال إدارة الحروق، إذ تضم 20 سريراً في العناية المركزة مع غرفة عمليات مخصصة، إضافة إلى جرّاحي حروق مؤهّلين ومعترف بهم دولياً.