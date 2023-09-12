46.2 مليون درهم صدقات «بيت الخير» في 8 أشهر

أعلنت جمعية «بيت الخير» أن قيمة الصدقات التي تلقتها وأنفقتها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت أكثر من 46.2 مليون درهم، منها نحو 3.1 ملايين درهم أنفقتها الشهر الماضي، وهو ما يفوق ما أنفقته الجمعية من أموال الزكاة، والتي تجاوزت 42.9 مليون درهم.

وأوضحت أن المشروعات التي مولتها صدقات المحسنين حتى نهاية أغسطس توزعت بين نحو 13.9 مليون درهم صدقات طارئة لرفع الكرب عن المستفيدين، وأكثر من تسعة ملايين لدعم مشروع المواد الغذائية، و5.45 ملايين درهم لكفالة ورعاية الأيتام، و3.52 ملايين درهم لمشروع «علاج»، ونحو ثلاثة ملايين لمشروع الطعام للجميع، و2.5 مليون درهم لدعم البرامج والمشروعات الخيرية المختلفة، وأكثر من 1.1 مليون درهم لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، و821.7 ألف درهم لدعم الطلبة المحتاجين خلال نهاية العام الدراسي المنصرم، و105 آلاف درهم على الوقف الخيري، و89.5 ألف درهم على الأجهزة المنزلية وصيانة بعض منازل الأسر التي تحتاج إلى ترميم، و68.6 ألف درهم كسوة ملابس، إضافة إلى ما أنفقته الجمعية على المير الرمضاني ومشروع الأضاحي، والذي بلغ نحو 6.4 ملايين درهم.