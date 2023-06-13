«يد الخير» تسعى للإفراج عن 121 سجيناً قبل عيد الأضحى

أطلقت «الإمارات اليوم» ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مبادرة إنسانية تحت عنوان «يد الخير»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان وتهدف إلى إطلاق سراح السجناء المتعثرين في قضايا إيجارية بإمارة دبي، تزامناً مع حلول عيد الأضحى.

وتستهدف المبادرة المجتمعية الوطنية الرائدة التي تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية، 121 سجيناً، تبلغ مديونياتهم ستة ملايين و635 ألفاً و634 درهماً.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد السجناء المتعثرين في قضايا إيجارية بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة دراسة الحالات في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

هدف

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «الهدف من إطلاق حملة (يد الخير) هو الإفراج عن المسجونين المتعثرين بقضايا إيجارية في دبي وتفريج كربتهم قبل قدوم عيد الأضحى، مع حفظ كامل الحقوق القانونية لأصحاب الدعاوى».

وذكر موسى أن «التعاون مع (الإمارات اليوم) يأتي في إطار تفعيل التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية في الدولة من أجل تخفيف عبء الحياة اليومية على أفراد المجتمع المحتاجين»، مشيراً إلى أنه «سيكون لهذه الحملة آثار اجتماعية في نفوس المعسرين وأسرهم، فضلاً عن فتح نافذة أمل جديدة، وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع».

الحالات الإنسانية

وأوضح موسى، أن اللجنة تعتمد على ثلاثة روافد أساسية للحالات الإنسانية التي ينظر إليها: أولها الحالات الإنسانية التي تقدم طلباتها إلى لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وتتم دراسة حالتها بعناية من قبل اللجنة، وتقديم مساعدات لها.

وأضاف أن الرافد الثاني يأتي من إدارة تنفيذ الأحكام في المركز التي تنفذ أحكام الإخلاء، إذ يتم أخذ الجانب الإنساني في الحسبان، لافتاً إلى أن بعض حالات الإخلاء ترتبط بأبعاد إنسانية مثل وجود أطفال أو مرضى أو كبار سن، كما أن هناك حالات إنسانية يرفعها مأمور التنفيذ للمركز عبر كتابة تقرير في حال كانت تتوافق مع المعايير وتستحق المساعدة. أما ثالث الروافد، فبيّن موسى أنه يتمثل في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني مسجوناً ويكون فيها جانب إنساني، بحكم أن هؤلاء باتوا محرومين من حريتهم، ويتطلب حل مشكلاتهم.

روح القانون

وأكد موسى، أن «تطبيق القانون يأتي في المقام الأول في عمل لجنة (يد الخير)، إلا أن الكثير من الحالات التي يستقبلها المركز تحمل أبعاداً إنسانية، ويراعيها المركز في إجراءاته بما يتوافق مع روح القانون وروح مدينة دبي، وحرصها على تقديم الجانب الإنساني على الجوانب المادية»، مشدداً على أن مركز فض المنازعات يدرس الحالات الإنسانية التي تصل إليه بكل دقة، ويتم إثبات ذلك بالمستندات.

وقال إن «المركز ارتأى من خلال اللجنة الوقوف إلى جانب تلك الفئات للتعبير عن الروح الإنسانية التي تمتاز بها دبي ومواطنوها والمقيمون على أرضها في تفعيل وتكريس روح التكافل الاجتماعي والإنساني، وتقديم العون، إلى جانب المساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية إيجارية».

تقديم العون

ودعا رئيس مركز فض المنازعات جميع أفراد المجتمع من المتبرعين الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال إلى المشاركة بحملة «يد الخير» وتقديم العون للمتعثرين لرسم البسمة على وجوه عائلاتهم من خلال تكريس قيم العطاء المجتمعي في نفوس الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز.

مبادرات مجتمعية

من جهتها، قالت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، إن «المبادرة تأتي ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية التي دأبت الصحيفة على تنفيذها منذ سنوات والتي تصب في الصالح العام، وتلقى نجاحاً واسعاً وتهدف في المقام الأول إلى الإفراج عن المتعثرين مالياً في قضايا إيجارية».

وأضافت بوسمرة، أن «الحملة الحالية للإفراج عن 121 سجيناً تتزامن مع مبادرات الصحيفة قبل حلول عيد الأضحى المبارك لتكون الفرحة فرحتين: أولاهما فرحة الإفراج، والثانية فرحة لم شمل الأسرة قبل حلول العيد، لذا ارتأينا أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة مختلفاً ومميزاً، وذلك عبر التعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية»، معربة عن ثقتها بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل إنجاحها.

مساعدة

وأشارت بوسمرة إلى أن «مبادرة (يد الخير) تعتبر من المبادرات المجتمعية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، لأنها تسهم في مساعدة السجناء في المقام الأول، لاسيما إطلاق سراح هؤلاء السجناء الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق».

كما اعتبرت أن «المبادرة خطوة مجتمعية مهمة تسهم في نشر ثقافة التبرع لدى فئات المجتمع، وتترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني»، مشيرة إلى أن «تزامن المبادرة مع فرحة عيد الأضحى يعد دعوة للأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة إلى التكاتف والمساهمة في مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية».

وأكدت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، أن «الصحيفة تحرص على أن تكون شريكاً رئيساً في دعم المبادرات المجتمعية التي تلامس حاجات الأفراد والنهوض بالعمل الخيري الإنساني».

• المبادرة أطلقها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي و«الإمارات اليوم».

للإطلاع على كشف مبادرة «يد الخير» للإفراج عن المتعثرين إيجارياً في دبي ، يرجى الضغط على هذا الرابط.