«بيت الخير» تدعم المحتاجين بـ 113.5 مليون درهم العام الماضي

كشف التقرير السنوي لجمعية بيت الخير عن إنفاقها نحو 113.5 مليون درهم على المشروعات الخيرية، 42.5 مليون درهم منها أنفقت من أموال الزكاة، بنسبة 38% من حجم الإنفاق العام، في حين كان الحجم الأكبر من الإنفاق من أموال الصدقات، وبلغ 70.9 مليون درهم، بنسبة 62% من المجموع العام، وبلغ عدد المستفيدين 18 ألفاً و237 أسرة وحالة من أكثر الناس حاجة.

وتضمن التقرير كلمة رئيس مجلس الإدارة، جمعة الماجد، الذي تعهد بمتابعة وتعزيز مسيرة النمو الإنساني التي دعت إليها القيادة، موجهاً الشكر والعرفان لكل من أعطى ولكل المحسنين والخيرين الذين مدوا للجمعية أياديهم البيضاء بما استطاعوا، وكانوا سبباً في نجدة وإسعاد المستفيدين.

واستعرض التقرير أهم منجزات عام 2022، بما فيها زيادة الاعتماد على التطبيقات الذكية وتحديث الموقع الإلكتروني وتعزيز مسيرة الجمعية نحو التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الخيرية في مدينة حتا وما حولها، لتكون نواة الفرع الخامس للجمعية بعد نجاح أفرعها في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، التي تولت دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً في دبي والإمارات الشمالية، والتي بلغ عددها 2289 أسرة، أنفقت عليها الجمعية بشكل شهري، ليبلغ عطاء الأفرع الخمسة 24 مليون درهم.

وتناول التقرير نتائج الوحدات الإدارية المختلفة التي بينت مدى التزام الجمعية بسياسة الجودة ومعايير التميز والشفافية وقواعد الحوكمة، وتعزيز حضور المرأة في العمل الخيري، والذي تجاوز 50% في المواقع القيادية، وتطور أساليب التمويل، والحضور الإعلامي المتنوع للجمعية في الصحافة المكتوبة والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم نتائج التطبيقات الذكية والمنصات الإعلامية كتطبيق «ملابس» الذي بلغ عدد المشتركين فيه نحو 101 ألف مشترك، وبرنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، الذي ساعد 80 مريضاً في حالة حرجة بقيمة 3.3 ملايين درهم، من أصل ثمانية ملايين أنفقها مشروع «علاج» لدعم المرضى المقيمين.

وتميز عام 2022 بالاعتماد نهائياً على طلبات المساعدة الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المعتمدة 3377 طلباً، تمت مساعدة أصحابها عبر تطبيق النقاط الخضراء الذي يختار إلكترونياً أكثر الناس حاجة، وشكل هذا التطبيق إضافة لمشروع المساعدات الطارئة بقيمة 32.8 مليون درهم على 16 ألفاً و243 أسرة وحالة.

وتناول التقرير مشاريع الدعم الإضافي للأسر، مثل دعم التعليم بقيمة 4.9 ملايين درهم، والارتقاء بمعاش الأسر ودعم الإسكان وما يحتاجه من مستلزمات بقيمة 11.5 مليون درهم، ودعم الأيتام بقيمة إجمالية بلغت 10.2 ملايين درهم، إضافة إلى ما أنفقته الجمعية لإسعاد الأسر المحتاجة في رمضان والمناسبات والأعياد بقيمة بلغت 13.6 مليون درهم.