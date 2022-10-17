مبادرة «مليار وجبة» توزّع 2.5 مليون وجبة في دول آسيوية

أنجزت مبادرة «مليار وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن أربع قارات، توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة في سبع دول آسيوية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تولت عمليات التوزيع والتنسيق مع الجمعيات الخيرية في الدول المشمولة.

ووفرت المبادرة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة في عدد من مدن وقرى الهند، وباكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والفلبين، وكمبوديا في صيغة طرود غذائية وتموينية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية لأسابيع عدة يستفيد منها نحو 75 ألف شخص.

وفيما وزعت مبادرة «مليار وجبة» نحو 1.5 مليون وجبة في مدن وقرى وأرياف الهند، كما تم توزيع 800 ألف وجبة بالتساوي بين أربع دول، وبواقع 200 ألف وجبة لكل دولة، وشملت باكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، كما تم توزيع 100 ألف وجبة في كل من الفلبين ومملكة كمبوديا.

وأكد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إبراهيم بوملحة، أن الوصول إلى المحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة حول العالم بالتعاون مع مبادرات رائدة في توفير الدعم الغذائي لمستحقيه كمبادرة «مليار وجبة» يترجم رسالة المؤسسة بتقديم أنشطة العمل الخيري للأسر محلياً وعالمياً، للارتقاء بنوعية حياتهم وتنمية مجتمعاتهم ضمن مفاهيم الاستدامة والتطور والعمل الرشيد، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل الإنساني الذي يحقق أثراً مستداماً في حياة الأفراد والأسر ويمكّن المجتمعات.

وقال: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعاوننا متواصل من أجل إغاثة الملهوفين ومساندة الضعفاء، وتقديم العون للمحتاجين على امتداد خارطة الدول التي تنشط فيها المؤسسة أو نتعاون فيها مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية لما ينفع الناس».

وقالت مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي: «وصلنا في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، المندرجة تحت مظلتها، إلى شرائح واسعة من الأفراد والأسر والفئات الأقل حظاً في عدد من دول آسيا ضمن مبادرة (مليار وجبة) الهادفة إلى تقديم الدعم الغذائي المباشر وتوفير شبكة أمان للمجتمعات التي تعاني تقلص مستويات الأمن الغذائي لديها».

وتابعت أن مبادرة (مليار وجبة) مستمرة في عمليات التوزيع لتقديم العون للملايين في 50 دولة وفي أربع قارات تنفيذاً لرسالة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) بتقديم العون دون تمييز بين منطقة جغرافية أو عرق أو دين، وترجمة لقيم العطاء والبذل والتضامن الإنساني الراسخة في مجتمع الإمارات ونهجها.