شرطة دبي تتسلم 100 سيارة من الحبتور

تسلمت القيادة العامة لشرطة دبي 100 سيارة ميتسوبيشي من طراز باجيرو، من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، تقديراً لجهود شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وستشكّل السيارات الجديدة إضافة متميّزة إلى أسطول شرطة دبي ودورياتها المنتشرة في كل مناطق إمارة دبي، وذلك في سعي لدعم جهود شرطة دبي في تنفيذ التوجه الاستراتيجي «مدينة آمنة».

وكان في استقبال الحبتور، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء أحمد محمد رفيع، ومدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء محمد ناصر الرزوقي، ومدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سيف مهير المزروعي، وسلطان الحبتور ومحمد خلف الحبتور وأحمد خلف الحبتور، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وقال الحبتور: «واجبنا كرجال أعمال أن نقف مع دولتنا متعاضدين، فالعمل المجتمعي في فكر ووجدان أبناء هذا الوطن، لا يمكننا أن نغفل عن الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها شرطة دبي، ومن هنا جاءت هذه المبادرة لتعزيز دور القطاع الخاص بشكل عملي، وآمل أن ترسخ قيمة العطاء وحب الخير لدى الأجيال الجديدة».

وتابع: «ننعم في دبي بأفضل مستويات جودة الحياة، التي يعتبر أول وأهم عناصرها الأمن والأمان، وأؤمن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، والتكاتف مع القطاع الحكومي لخدمة الوطن والمواطن، وتسهم مثل هذه المبادرات في دعم القطاع الأمني للقيام بمهامه على أكمل وجه».

وتوجه المري بالشكر إلى رجل الأعمال خلف الحبتور، لتزويده شرطة دبي بسيارات من شأنها تعزيز أداء العمليات الشرطية، ودعم توجه شرطة دبي الاستراتيجي «مدينة آمنة».

وأكد أن الحبتور منذ قيام الاتحاد له إسهامات كثيرة في مختلف القطاعات، سواء المجتمعية أو الإنسانية، إيماناً منه بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز جهود القطاع الحكومي.

وأضاف المري أن الحبتور من أبرز الشخصيات الإماراتية المعروفة بمبادئها وتوجهاتها الخيرية، وإسهاماتها اللافتة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها المجال الأمني، الذي حظي باهتمامه كثيراً، لاسيما أن له دوراً حيوياً وإيجابياً في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة المجتمع، وحرصه على المشاركة في تحقيق صالح كل من يعيش على أرض الدولة.

خلف الحبتور:

• «العمل المجتمعي في فكر ووجدان أبناء الوطن».