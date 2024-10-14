11.7 مليون درهم حصيلة التبرعات في «يد العون»

أعلنت جمعية دار البر عن استفادة 280 حالة إنسانية، منذ بداية هذا العام حتى أكتوبر الجاري، من مبادرة يد العون الإنسانية، التي تقدم الدعم للحالات المرضية والغارمين والمتعثرين في دفع رسوم التعليم ومستحقات الإيجار، إضافة إلى دعم المشاريع الخيرية الأخرى.

وبلغت حصيلة إجمالي تبرعات المبادرة التي تلقتها الجمعية 11 مليوناً و718 ألفاً و923 درهماً، حيث غطّت هذه التبرعات 11 حالة من الحالات المتعثرة في دفع رسوم الإيجار بقيمة مالية تبلغ 160 ألف درهم، و54 حالة في فك كربة السجين بقيمة مالية تبلغ 2.375 مليون درهم، و39 حالة مرضية بقيمة مالية تبلغ 4.247 ملايين درهم، و176 حالة من الحالات المتعثرة في دفع رسوم التعليم بقيمة مالية تبلغ 2.330 مليون درهم، إضافة إلى مساعدات أخرى بلغت قيمتها المالية 2.605 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري: «نفخر بالدور الإنساني الفعال الذي تقوم به مبادرة يد العون على مدار ما يُقارب 10 سنوات منذ تأسيسها عام 2014، ونقدر جهود المساهمين والمتبرعين لصالح هذه المبادرة، التي لولاها لن نتمكن من حصد هذه الثمار لعام 2024، ونتطلع لتغطية أكبر عدد من الحالات خلال الأشهر المتبقية من هذا العام».

وأضاف محمد المهيري: «تستقبل دار البر التبرعات والمساهمات من أهل الجود والخير عبر قنواتها المختلفة في كل من الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، ومراكز خدمة المتعاملين، ومندوبي الجمعية لدى المراكز والأسواق التجارية المنتشرة في الدولة، إلى جانب الرقم المجاني للجمعية 80079».

وأعرب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«دار البر» عن خالص شكره وامتنانه لكل من أسهم في دعم هذه المبادرة الإنسانية الرائدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تجسد قيم التضامن والتعاون في المجتمع. وأكد أن التبرعات ستُخصص لمستحقيها، ما يوفر الدعم الضروري للمحتاجين، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي. وشهدت مبادرة يد العون الإنسانية مراحل تطوير مختلفة، أهمها حلقات البث المباشرة عبر قنوات منصات التواصل الاجتماعي التابعة لجمعية دار البر في نهاية كل شهر.