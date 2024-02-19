«الشارقة الخيرية»: 17 ألف مستفيد على قوائم «السلة الرمضانية»

دعت جمعية الشارقة الخيرية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الرمضانية»، الذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي، لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن هناك 17 ألف مستفيد على قوائم «السلة الرمضانية» داخل الدولة.

وقال مدير إدارة المساعدات، محمد سُليم المنعي، إن «جمعية الشارقة الخيرية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، وتعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم في الوصول إلى مزيد من المستحقين، من خلال استهداف توزيع 3500 سلة غذائية، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة، ونسعى جاهدين إلى رفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة، وتركز على دعم الأقربين، من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية، وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة».

وأشار إلى أن السلة الرمضانية أحد المشروعات الرئيسة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم، من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوّعة، وهي مبادرة مجتمعية تشجع كل أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود، وتعكس بها مدى الترابط بين كل شرائح المجتمع، حيث الغني يعطي المتعفف، وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم، ووفق أليات متبعة ونهج قويم يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها، لافتاً إلى أن قنوات الإسهام والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو الإسهامات الجزئية في مشروع السلة الرمضانية، من خلال الرابط الذكي الذي يتيح التبرع عبر «أبل باي» و«سامسونغ باي» والرسائل القصيرة والتحويلات البنكية، إلى جانب الاتصال على الرقم المجاني لطلب مندوب لاستلام التبرعات، أو زيارة مقر الجمعية أو أحد فروعها.