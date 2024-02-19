«خيرية الفجيرة» تزيل شعاراتها من صناديق المير الرمضاني والقسائم الشرائية

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية أنها أزالت جميع الملصقات والشعارات من صناديق المير الرمضاني وكوبونات الدعم المخصصة للأسر المحتاجة، التي تم حصرها في عدد يصل إلى 10 آلاف فرد مستحق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ «منازل الفقراء مشروع لحفظ كرامة»، وضمان أن تصل المساعدات الخيرية إلى الأسر المتعففة بكرامة، من دون أن يشعر محيطهم بأنهم يتلقون المساعدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، سعيد بن محمد الرقباني: إن الجمعية تتولى مسؤولية توفير وتوصيل الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية خلال شهر رمضان لمنازل الأسر المحتاجة، وفقاً لعدد أفرادها وظروفها، وتشمل: المواد الغذائية الأساسية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى القسائم الشرائية التي تُمكنهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية ومستلزماتهم في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مشروع المير الرمضاني هذا العام يبلغ 10 آلاف فرد، سيتم توزيع المساعدات عليهم في مختلف مناطق الفجيرة، إذ يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، وتوفير المواد الغذائية التي يتم استهلاكها خلال هذه الفترة، فيما تواصل توزيع المواد الغذائية للأسر المستهدفة على مدار العام، مضيفاً أن «القسائم الشرائية» تتيح للأسر محدودة الدخل توفير احتياجاتها من المواد الغذائية واللحوم الطازجة والمواد الاستهلاكية العينية المختلفة.

وأضاف أن الجمعية قررت هذا العام إزالة جميع الملصقات الخاصة بصناديق المير الرمضاني والقسائم الشرائية التابعة لها إضافة إلى إزالة الشعارات الخاصة بها من المركبات المخصصة لتوزيع المير الرمضاني ووجبات إفطار الصائم تجنباً لأي تمييز أو إحراج يمكن أن ينشأ من تلقي المساعدات الخيرية، حيث يتم توفير الدعم من دون أن يكون المحيط بالمستفيدين على دراية بحقهم في الحصول على المساعدة، ومن دون تسليط الضوء عليهم بطريقة تؤثر في خصوصيتهم أو تحدث لهم إحراجاً ما يسهم في تعزيز شعور المستفيدين بالكرامة، وفي نفس الوقت يعزز التفاعل الإيجابي والدعم المستدام من المجتمع المحلي.