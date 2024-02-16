18 مليون درهم قدمتها «خيرية الفجيرة» لتعليم 11 ألف طالب خلال 5 أعوام

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، بأن الجمعية قدمت 18 مليون درهم لـ11 ألف طالب وطالبة خلال الأعوام الخمسة الماضية، منذ عام 2019 حتى 2023، وذلك من خلال مشروعها الخيري «دعم طالب العلم» داخل الدولة من أبناء الأسر محدودة الدخل من المواطنين والمقيمين الذين حالت أوضاعهم المادية دون سداد الالتزامات المالية المفروضة تجاه مدارس أبنائهم الطلبة أو الجامعات.

وقال الرقباني، إن «مساعدات طالب العلم من صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به، من خلال مساعدة أبنائنا الطلبة والطالبات بتوفير الدعم المالي والدورات التدريبية وأجهزة الحاسب الآلي والتي استفاد منها آلاف الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وهي خطوة مهمة على طريق الاستدامة في العمل الخيري في ظل السياسات التنموية والتعليمية التي ترعاها وتدعمها القيادة الرشيدة».

وأشار إلى أن الجمعية قامت بإحصاء عدد الطلبة في الأسر ذات الدخل المحدود، وأسر الأيتام، بهدف توفير جميع متطلبات التعليم الأساسية التي تشمل سداد الرسوم الدراسية لطلبة المدارس والجامعات، وتنظيم دروس التقوية التي تعزز مستويات الطلاب الأكاديمية، بالإضافة إلى تغطية رسوم ومستلزمات الطلبة من أصحاب الهمم. وأضاف أن الجمعية وفرت مستلزمات مدرسية أساسية مثل الحقائب التي تحتوي على جميع الأدوات المطلوبة، مثل الملفات والجلاد والأدوات الهندسية، بالإضافة إلى أجهزة تعليمية تساعد على تحسين عملية التعلم.