«شخبوط الطبية» تدعم مريضات سرطان الثدي

استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية «مجموعة دعم مريضات سرطان الثدي»، بمشاركة المريضات وطبيباتهن، تلاها تنظيم سلسلة من الأنشطة الإبداعية، في إطار مبادرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لسرطان الثدي، تحت شعار «صحتك تستحق». جمعت الفعالية، التي أقيمت في نادي أبوظبي للسيدات، مريضات سرطان الثدي وطبيباتهن المتخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبدأت الفعالية بجلسة للدعم والمساندة، ما أتاح الفرصة للمريضات اللواتي يواجهن التحديات والمعاناة نفسها للتعبير عن مشاعرهن، ومشاركة تجاربهن خلال رحلة العلاج، ضمن مساحة آمنة وداعمة، ثم تلتها ساعة من الأنشطة الإبداعية، شملت جلسة رسم، وورشة عمل بالأحجار العطرية، وجلسة يوغا للتعافي بتقنيات التأمل بالصوت. وأكدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية حرصها على تقديم رعاية متكاملة لمريضة سرطان الثدي، تتمحور حول المريضة، وتوفير أعلى معايير الرأفة والتعاطف معها، وتشكّل هذه المبادرة التي تسعى إلى معالجة التأثيرات العاطفية والبدنية للسرطان على المريضات دليلاً على التزام المستشفى بتوفير نهج شامل ومتكامل لرعاية سرطان الثدي.

• المبادرة تسعى إلى معالجة التأثيرات العاطفية والبدنية للسرطان على المريضات.