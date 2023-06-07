شرطة أبوظبي توزع «مقاعد الخير» لسلامة الأطفال في المركبات

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «مقاعد الخير» لسلامة الأطفال في المركبات، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة الرويس بمنطقة الظفرة.

وتضمنت المبادرة توزيع مقاعد الأطفال على الأسر، وتوعيتهم بأهميتها وكيفية تثبيتها بصورة صحيحة.

وأكد مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات، العقيد محسن سعيد المنصوري، حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الشركاء لتعزيز منظومة السلامة المرورية للأسر والأطفال، ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألا تخلو أي مركبة مملوكة لأسرة من تلك المقاعد، نظراً لأهميتها في حماية الأطفال من مخاطر الحوادث المرورية.

وأشاد المنصوري بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبدورها الرئيس في مد أيادي الخير والإنسانية من خلال البرامج المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع، من مبدأ الشراكة والعمل الجماعي، وترسيخ قيم التعاون المجتمعي.

• شرطة أبوظبي تحرص على ألا تخلو أي مركبة مملوكة لأسرة من تلك المقاعد، نظراً لأهميتها في حماية الأطفال من مخاطر الحوادث المرورية.