«ديوا» تطلق 380 مبادرة مجتمعية خلال 10 أعوام

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، حرصها على تعزيز مكانتها الرائدة على مستوى العالم في مجال المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث واصلت الهيئة خلال عام 2022 جهودها في خدمة المجتمع وفق منهجية من العمل المؤسسي المتكامل وفي إطار قيمها المؤسسية المتمثلة في إسعاد المعنيين والاستدامة والابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أنها أطلقت بين عامي 2013 و2022، أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 206 آلاف و560 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية، استفاد منها أكثر من 50.4 مليون شخص في دولة الإمارات وخارجها، مشيرة إلى أن نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة بلغت 93.02% العام الماضي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نسعى إلى أن نكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات وإمارة دبي، ودعم مسيرة العمل الإنساني والتطوعي، وترسيخ ثقافة العطاء والتطوع والتعاضد المتجذرة في المجتمع الإماراتي النبيل». وأضاف الطاير: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متوافق ومتعاضد يتبنى قيماً إنسانية مشتركة، تعمل الهيئة بشكل متواصل على إعلاء قيمة التطوع والتلاحم المجتمعي بين المعنيين، وإطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة، والارتقاء بحس المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع لدى جميع موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام».

• 93 % نسبة سعادة المجتمع عن هيئة كهرباء ومياه دبي في 2022