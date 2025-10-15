شقيقان يحتاجان إلى 24.7 ألف درهم لمواصلة الدراسة

اضطرت الظروف المالية السيئة شقيقين للتوقف عن الدراسة، بسبب عدم قدرة والدهما على سداد رسوم دراسية متأخرة عليهما، تبلغ 24 ألفاً و710 دراهم، نتيجة توقفه عن العمل، بعد تعرض الشركة التي كان يعمل فيها لخسائر مالية كبيرة.

وناشد والد «راكان» و«ريما» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، حتى يتمكن ابناه من مواصلة دراستهما.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت جداً في الفترة الأخيرة، بعد تراكم الديون عليه نتيجة مرور الشركة التي كان يعمل فيها بظروف مالية سيئة، أدت لتعرضها لخسائر مالية كبيرة، ما ترتب عليه تسريح العاملين فيها، موضحاً أن ذلك أثر سلباً في استقراره المالي وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ومنها الرسوم الدراسية لابنيه.

وأكد أن الديون تراكمت عليه بعد فقدانه عمله، ما أدى إلى عدم قدرته على سداد الرسوم الدراسية، ما نتج عنه عدم استكمال ابنيه دراستهما لهذا العام أسوة ببقية الأطفال.

وقال: «كنت أعمل في شركة خاصة، براتب 7000 درهم، ولكن الشركة أعلنت خسارتها وإفلاسها، وقررت إنهاء خدمات العاملين فيها، ومن هنا بدأت المشكلات المادية تظهر في حياتي، لأنني المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكون من أربعة أفراد».

وأضاف: «في السابق كنت أوفر لهم احتياجاتهم، وتمكن ابناي من الاستمرار في دراستهما دون توقف، لأن وضعي المادي كان مستقراً، لكنني الآن عاطل عن العمل. وقد بحثت عن وظيفة تتيح لي إعالة أسرتي. لكنني لم أجد فرصة».

وقال: «ليس من السهل على الأب رؤية أبنائه محرومين من أبسط حقوقهم، وهو التعليم، بسبب أمور لا دخل لهم فيها، ولكن تردّي الوضع المالي والظروف الصعبة التي أمر بها هما السبب، وهو ما يشعرني بالذنب، لأنني لا أستطيع فعل شيء لهما، كما أنهما يشعران بالخوف على مستقبلهما، خصوصاً أنهما من المتفوقين في الدراسة».

وأضاف: «ابناي (راكان وريما) يدرسان في إحدى المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، وقد تمكنا من الاستمرار في دراستهما العام الماضي، بصعوبة بالغة، لكن تراكم الرسوم المدرسية المتأخرة، أرغم إدارة المدرسة على منعهما من استكمال رحلة التعليم». وأكمل: «إدارة المدرسة تطالبنا بسداد الرسوم بشكل متكرر، وأنا لا أحتمل رؤيتهما يخسران عاماً من عمرهما دون دراسة».

وناشد أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة له حتى يتمكن من دفع متأخرات الرسوم الدراسية المطلوبة، البالغة 24 ألفاً و710 دراهم.