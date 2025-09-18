72.5 ألف درهم تحرم «موسى» و«ليلى» مواصلة التعليم

واجه (أبوموسى - سوري) ظروفاً مالية معقدة منعته من سداد 72 ألفاً و580 درهماً رسوم دراسية لابنيه (موسى) و(ليلى)، اللذين يدرسان بإحدى المدارس الخاصة في عجمان، ما تسبب في توقف مشوارهما الدراسي للعام الجاري.

وكان (أبوموسى) اقترض من أحد البنوك لتدبير أموره، لكنه فوجئ بإنهاء خدماته نتيجة إفلاس الشركة التي يعمل فيها، ونتيجة لذلك تراكمت عليه الالتزامات المالية.

وناشد الأب أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على تدبير الرسوم الدراسية حتى يستطيع تخطي ظروفه الصعبة، لافتاً إلى أن ابنته (ليلى) أنهت الصف الـ١٢ العام الماضي بمعدل جيد، لكنها لم تتمكن من الالتحاق بالجامعة، لأن شهادتها الدراسية مازالت محتجزة لدى المدرسة بسبب الرسوم غير المسددة.

وروى لـ«الإمارات اليوم» أن حياته كانت تسير بشكل جيد حتى تم خفض راتبه بسبب سوء الوضع المالي للشركة، وكان يحتاج إلى مبلغ لسداد متأخرات إيجارية ورسوم دراسية متراكمة، ولم يكن أمامه سوى الحصول على قرض بنكي لتدبير أمور حياته.

وتابع أن خفض راتبه أدى إلى تفاقم وضعه المالي، وبات قسط القرض يستنزف الجزء الأكبر من الراتب، ما أدى إلى تعرضه لضائقة مالية طاحنة، وازدادت الظروف سوءاً عندما أنهيت خدماته بسبب إفلاس الشركة التي كان يعمل فيها، إذ بدأ يعاني صعوبة سداد الأقساط الإيجارية والالتزامات المالية.

كما عجز عن سداد الرسوم الدراسية لابنيه، ما أرغمهما على التوقف عن استكمال مشوارهما الدراسي للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، لأن إدارة المدرسة أرسلت رسالة نصية تخبره فيها بضرورة سداد 72 ألفاً و580 درهماً، إلا أنه لم يستطع السداد بسبب الظروف التي يمر بها، ما أدى إلى حرمانهما الدراسة.

وقال إن عدم حصول ابنته (ليلى) على الشهادة الثانوية العامة منعها البدء في دراستها الجامعية.

وأكمل أنه عندما أخبر ابنيه بتوقفهما عن الدراسة بسبب وضعه المالي، بدت ملامح الحزن على وجهيهما، وغابت الابتسامة عنهما، وأكد أنه لا يحتمل رؤية ابنيه يخسران عاماً من عمرهما من دون دراسة، بسبب أمور لا دخل لهما فيها، خصوصاً أنهما من المتفوقين دراسياً.

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، ويعتمد على مساعدة يرسلها له صديق، لتغطية احتياجات أفراد الأسرة من طعام وشراب.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لسداد الرسوم الدراسية المتأخرة، لإعادة ابنيه إلى مقعديهما الدراسيين.