11.9 ألف درهم تعيد أبناء «أبوعمر» إلى مقاعد الدراسة

يعجز (أبوعمر) عن سداد المتأخرات الدراسية لثلاثة من أبنائه، البالغة قيمتها 11 ألفاً و900 درهم، ما حال دون تمكنهم من العودة إلى مقاعدهم الدراسية بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويواجه (أبوعمر) ظروفاً مالية صعبة، نتيجة مرور المؤسسة بمشكلات استدعت خفض رواتب موظفيها.

وناشد (أبوعمر) أصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير الرسوم المتأخرة حتى يتمكن أبناؤه من العودة إلى مقاعد الدراسة، قبل أن تفوتهم فرصة اللحاق بزملائهم.

وشرح (أبوعمر) لـ«الإمارات اليوم» أنه عمل خلال السنوات الماضية في مؤسسة خاصة، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، مشيراً إلى أن حياته المالية كانت مستقرة، وخالية من العراقيل، وأنه استطاع الوفاء بالتزاماته، وتوفير حياة كريمة لأفراد أسرته.

وتابع أن حياته انقلبت رأساً على عقب، بعد تعرّض المؤسسة التي كان يعمل فيها إلى خسائر مالية العام الماضي، ما أدى إلى تقليص عدد الموظفين، وتقليل رواتب من تبقى منهم على رأس عمله.

وقال: «كنت من ضمن الذين وقع الاختيار عليهم لتقليص رواتبهم، ليصبح راتبي 4000 درهم، ولم ينقضِ وقت طويل حتى بدأت الديون والالتزامات تتفاقم يوماً بعد يوم، ولم أعد قادراً على سداد المتأخرات الدراسية المترتبة على أبنائي (عمر- 10 سنوات) ويدرس في الصف الثالث، و(عبدالله - ثماني سنوات) ويدرس في الصف الأول، و(مرام - 11 عاماً) وتدرس في السادس الابتدائي».

وأضاف: «في بداية العام الدراسي الجديد، ذهبت إلى المدرسة حتى أشرح لإدارتها الظروف التي مررت بها، أملاً في أن يتمكن أبنائي من مواصلة تعليمهم، لكن الإدارة أصرت على سداد المبلغ المتبقي من العام الدراسي الماضي، للموافقة على التحاق أبنائي بها في العام الدراسي الجديد».

وقال: «أشعر بحزن شديد على أبنائي وهم يخسرون عاماً دراسياً، بسبب ظروف لا شأن لهم بها، ولم يعد بإمكاني أن أجيب عن تساؤلاتهم اليومية عن سبب توقفهم عن الدراسة».

وناشد (أبوعمر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له ومساعدته في توفير المبلغ المطلوب لسداد متأخرات الرسوم الدراسية، حتى يتمكن أبناؤه الثلاثة من العودة إلى مقاعدهم الدراسية واستئناف رحلة تعليمهم كبقية أقرانهم.