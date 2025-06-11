«أوقاف دبي» تدعم مستشفى حمدان بن راشد لمرضى السرطان بمليونَي درهم

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مليونَي درهم لمؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، دعماً لمشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي، والإسهام في الارتقاء بجودة حياة الأفراد، ليبلغ إجمالي الدعم المُقدم من المؤسسة 10 ملايين درهم منذ إطلاق المشروع.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المشروعات الوطنية التي تسهم في بناء مجتمع صحي متقدم، وتحسين خدمات الصحة بالارتكاز على العمل الوقفي الإنساني المستدام.

وأضاف: «نحرص على ترسيخ سبل التعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان تأكيداً لالتزام (أوقاف دبي) بالارتقاء بجودة حياة الأفراد، والإسهام في توفير خدمات صحية عالية المستوى لكل فئات المجتمع، وتعزيز دور الوقف في تطوير الخدمات المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».

علي المطوع:

• ملتزمون بالارتقاء بجودة حياة الأفراد، والإسهام في توفير خدمات صحية عالية المستوى لكل الفئات، وتعزيز دور الوقف في تطوير الخدمات المجتمعية.