متبرّع يتكفل بـ 20 ألف درهم لإنقاذ «حنان» من الفشل الكلوي

تكفل متبرّع بسداد 20 ألف درهم لعلاج المريضة (حنان)، التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتبديل دعامات اصطناعية ثُبتت لها في مجرى البول لتسهيل تدفقه.

وأعربت (حنان) عن سعادتها بفك كربتها وسداد كُلفة علاجها، في ظل ظروفها المالية الصعبة، مؤكدة أن هذه المبادرة ليست غريبة عن أهل الإمارات، الذين يقدمون كل يوم نموذجاً متميّزاً في مدّ يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرّع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في مستشفى «أمينة» في عجمان، حيث تتلقّى علاجها.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 29 مايو الماضي، قصة معاناة (حنان - مغربية - 24 عاماً)، التي أفاد تقرير طبي من مستشفى «أمينة»،

حصلت عليه «الإمارات اليوم» بأنها «تحتاج إلى تبديل الدعامات بصورة عاجلة»، شارحاً أنها أُدخلت إلى قسم الطوارئ في المستشفى إثر معاناتها آلاماً حادة في البطن نتيجة انسداد الدعامات، لافتاً إلى أن «التأخر سيُعرّضها للإصابة بفشل كلوي حاد».

وقالت المريضة: «تبيّن، بعد دخولي المستشفى، أنني أعاني انسداداً في مجرى البول (الحالب)، ما استدعى إجراء عملية لتركيب دعامات حتى لا تتدهور حالتي الصحية أكثر، وعندها قرّرت السفر إلى المغرب لإجراء العملية هناك».

وتابعت: «بعد عودتي إلى الإمارات، كنت حريصة على تبديل الدعامات في مواعيد محددة، وبادرت إحدى الجهات الخيرية بسداد كُلفة العملية، لكن حالتي الصحية تدهورت كثيراً، خلال الفترة الأخيرة، بسبب مرور خمسة أشهر على العملية وعدم قدرتي على تأمين الكُلفة المطلوبة لإجراء عملية جديدة».

وأعربت (حنان) عن سعادتها باستجابة فاعل الخير لمناشدتها، ومساعدتها على تجاوز محنتها، حتى تتمكّن من الاستمرار في أداء واجبها تجاه أسرتها.