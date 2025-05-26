«أم نرمين» مريضة قلب وتحتاج إلى علاج بـ 21.1 ألف درهم

تعاني (أم نرمين - سودانية - 53 عاماً) مشكلات صحية في القلب منذ عام تقريباً، كما أنها مصابة بالسكري وارتفاع الضغط والكوليسترول.

وضاعفت مشكلاتها الصحية في الفترة الأخيرة، فيما لا يستطع ذووها سداد فاتورة علاجها البالغة قيمتها 21 ألفاً و152 درهماً لمدة عام.

وناشدت ابنة المريضة أهل الخير مساعدتها على سداد تكاليف علاج والدتها، لافتة إلى أن مصدر دخل أسرتها الوحيد هو راتب زوجها.

ووفقاً لتقرير طبي صادر عن المستشفى، تحتاج المريضة إلى أدوية شهرية للسيطرة على مشكلاتها الصحية، واستمرار المتابعة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأكد التقرير الطبي، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المريضة تعاني ضيقاً شديداً في التنفس، ما استدعى إدخالها إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وإجراء فحوص وأشعة عاجلة لها، بيّنت نتائجها أن لديها مشكلات صحية في جهاز التنفس والقلب»، مضيفاً أن «المريضة مكثت في المستشفى 10 أيام، لوضعها تحت الملاحظة الطبية إلى أن تتحسن حالتها».

وأضاف التقرير أن المريضة تعاني مرض السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول، وقد تدهورت حالتها الصحية بشدة، أخيراً، لافتاً إلى أنها تحتاج حالياً إلى علاج وأدوية لمرض القلب والأمراض المزمنة التي تعانيها، إضافة إلى المتابعات في المستشفى، وتبلغ كلفة علاجها لمدة عام 21 ألفاً و152 درهماً.

وتابع أن المريضة ليس لديها تأمين صحي، وأسرتها تعجز عن توفير كلفة علاجها.

وتروي ابنة المريضة قصة معاناة والدتها مع المرض قائله، إنها أصيبت قبل عام تقريباً بوعكة صحية، حين شعرت بألم مفاجئ في صدرها، رافقه شعور بالتعب عند بذل أدنى مجهود، فاصطحبتها إلى المستشفى للاطمئنان على وضعها الصحي. وأظهرت نتائج الفحوص أنها تعاني مشكلات صحية في الجهاز التنفسي والقلب، ما أدى إلى شعورها الدائم بضيق التنفس.

وتابعت الابنة أن الطبيب وصف لها أدوية وبخاخات للتنفس، وأكد ضرورة التزامها بالمراجعات، وعدم بذل أي جهد، لأن ذلك سيؤثر سلباً في صحتها.

وأضافت أن والدتها أصيبت مجدداً بالتعب وصعوبة شديدة في التنفس، ما استدعى الاتصال بسيارة الإسعاف، ونقلها على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند وصولها إلى قسم الطوارئ فقدت وعيها، فتم إنعاشها وإجراء الفحوص لها، ليتبيّن أن لديها اضطراباً في جهاز التنفس وضعفاً في دقات القلب.

وأكدت الابنة تحسن حالة والدتها الصحية «إذ سمح لها الطبيب بالخروج من المستشفى، ووصف لها قائمة بالأدوية والعلاجات لمدة عام، لكن لسوء حظنا ظروف أسرتها المالية الصعبة لم تسمح لها بتدبير المبلغ».

وقالت الابنة: «أخاف أن تنتكس حالة والدتي الصحية بشكل أكبر»، وأوضحت ابنة المريضة أنها كانت المعيل الوحيدة لأسرتها، قبل أن تفقد عملها بسبب خسارة الشركة التي كانت تعمل فيها.

وشرحت أن أفراد أسرتها يعتمدون على زوجها الذي يعمل براتب 10 آلاف درهم، يسدد منها 1800 درهم أقساطاً بنكية، مضيفة أن والدها كبير في السن وعاطل عن العمل بسبب المرض، وأسرتها مكونة من أربعة أفراد، إضافة إلى والديها وشقيقة لها.

وأكدت عجز أسرتها عن تدبير كلفة علاج والدتها، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتهم على توفير كلفة علاجها وإنقاذ حياتها.

. مصدر دخل أسرة «أم نرمين» الوحيد هو راتب زوج الابنة الذي يُنفق على أطفاله وزوجته وشقيقتها وحمويه.