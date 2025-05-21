وقف خيري بـ 9 ملايين درهم لدعم الأسر المتعففة والمبادرات الإنسانية   

دشنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي وجمعية دبي الخيرية وقفاً خيرياً لدعم الأسر المتعففة، في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين، عبر إطلاق مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في فتح آفاق نمو جديدة في قطاعات العمل الوقفي، وتدعم أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.

ويتكون المشروع الوقفي الجديد من أربع فيلات أقيمت في منطقة جميرا الأولى، بكلفة إجمالية بلغت تسعة ملايين درهم، حيث بلغت كلفة البناء خمسة ملايين درهم وقيمة الأرض أربعة ملايين درهم، بعوائد سنوية متوقعة نحو 10% من قيمة المشروع.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي علي المطوّع: «جرى تنفيذ المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين المؤسسة والجمعية، نصّت على إنشاء (أوقاف دبي) الفيلات السكنية على أرض مسجلة باسم (وقف الشيخ عبيد بن جمعة آل مكتوم)، كما تتولى مهام إدارة الوقف واستثماره، وفي المقابل تحملت جمعية دبي الخيرية تكاليف الإنشاء، حيث استغرق تنفيذ المشروع 14 شهراً».

وأضاف: «يعد هذا الوقف نموذجاً عملياً للتكامل بين المؤسسات الوقفية والخيرية، إذ سيتم استثمار عوائد تأجير الفلل السكنية لدعم الأسر المتعففة، ودعم المبادرات الإنسانية والتعليمية والصحية التي تنفذها دبي الخيرية».

وتابع: «يشكل هذا المشروع إضافة نوعية لمحفظة الأوقاف التنموية التي تديرها المؤسسة، ويمثل ثمرة شراكة ناجحة مع جمعية دبي الخيرية، ونحن ملتزمون بتشييد مشروعات وقفية حديثة ومستدامة تعزز من قدرة الجهات الخيرية على مواصلة عطائها، وتدعم الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في الريادة بالعمل الإنساني».

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أحمد السويدي: «نعتز بهذا التعاون مع (أوقاف دبي)، الذي أثمر عن مشروع خيري سكني يعود ريعه لتوفير حياة كريمة للأسر المتعففة، ودعم المستفيدين من برامجنا المختلفة»، وأضاف: «نحرص على أن تكون إسهاماتنا الوقفية ذات أثر طويل الأمد، تخدم المجتمع وتحقق الاستدامة المالية لمبادراتنا الخيرية»، وتابع: «يجسد هذا المشروع المشترك التوجه الجديد نحو تنمية الأوقاف ذات الجدوى الاقتصادية العالية، ودعم العمل الخيري المؤسسي المستدام، بما يرسخ دور إمارة دبي كمركز إقليمي رائد في الابتكار بالقطاع الإنساني».

. المشروع الوقفي يتكون من 4 فيلات سكنية بمنطقة جميرا الأولى، بعوائد سنوية متوقعة تبلغ 10% من قيمة المشروع.