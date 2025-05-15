افتتاح مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في «برجيل الطبية»

افتتحت برجيل القابضة، أمس، مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي بمستشفى مدينة برجيل الطبية «BMC» في أبوظبي، في إطار جهود تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات، ما يمثل خطوة نحو إعادة تعريف معايير الرعاية للأشخاص المصابين باضطرابات الدم الوراثية عبر تقديم نموذج رعاية شامل ومتكامل يضمن للمرضى وأسرهم سبل الدعم والعناية تحت سقف واحد.

وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة جمعية الإمارات للثلاسيميا، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، أن الرؤية المترافقة مع التعاطف والإصرار، قادرة على إحداث أثر يمتد عبر الأجيال والحدود، وقالت: «من خلال التزام والدتي الثابت برعاية مرضى الثلاسيميا، تعلمت كيف يمكن للتعاطف، عندما يقترن بالرؤية والإصرار، أن يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وإن افتتاح هذا المركز الحديث يمثل خطوة نوعية نحو تقديم رعاية شاملة وإنسانية للمرضى وعائلاتهم».

وحضر حفل الافتتاح الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والمؤسِّس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، وعضو مجلس الإدارة، عمران الخوري، وعدد من المسؤولين في برجيل القابضة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا، ومسؤولي دائرة الصحة في أبوظبي. ويقدم المركز الجديد نموذج رعاية محوره المريض، ويستند إلى الأدلة العلمية، ويضم فريقاً متعدد التخصصات من الخبراء العالميين، حيث يوفر خدمات متكاملة في العيادات الخارجية ووحدة نقل دم تعمل على مدار الأسبوع، فضلاً عن خدمات متطورة تشمل قياس الحديد الزائد في القلب والكبد بتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المعتمدة عالمياً، إضافة إلى قدرات التنميط الجيني المتقدمة.

وأكد رئيس قسم الأبحاث في برجيل القابضة مدير المركز، البروفيسور خالد مسلم، أن الطموح أن يصبح مركز الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي مرجعاً إقليمياً في مجال الرعاية المتخصصة والأبحاث المتقدمة في اضطرابات الدم النادرة، وقال إن ما يميز هذا المركز هو الدمج بين الخبرة السريرية العالمية وإمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات مع التزامنا بتحقيق أفضل جودة حياة ممكنة للمرضى عبر رعاية شاملة وشخصية تراعي احتياجاتهم.

ويعمل المركز بالتعاون مع مجلس استشاري دولي من أبرز قادة الرأي في المجال، ويلتزم بتطبيق المعايير العالمية للاتحاد الدولي للثلاسيميا، مع مراعاة الاحتياجات المحلية والإقليمية، ويقدم برامج رعاية متواصلة تبدأ من التشخيص وحتى البلوغ، بما في ذلك برامج انتقالية مصممة خصيصاً للمرضى.