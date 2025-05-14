الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية تستهدف فحص مليون طالب

وقّعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، لتقديم خدمات طبية مجانية لجميع أفراد المجتمع، خصوصاً طلبة المدارس.

وتأتي المذكرة ضمن مشروع الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية «وقاية وحماية»، التي تتبناها الجمعية برعاية وزارة التربية والتعليم ومشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجميع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتتضمن عقد شراكات مع عدد من الجهات الطبية المتخصصة.

وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة أطباء من مستشفيات السعودي الألماني في تنفيذ الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية، وتزويد الجمعية بالأجهزة والوحدات الطبية المتنقلة اللازمة لإنجاز عملية الفحص لطلبة المدارس في كل إمارات الدولة خلال فترة الحملة الممتدة حتى عام 2030، وحضر توقيع المذكرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، حورية المري، ومدير مستشفى السعودي الألماني في دبي، الدكتور أحمد بركات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ولفتت حورية المري إلى أن الحملة الوطنية لأمراض القلب الخلقية تستهدف إجراء الفحوص الطبية لأكثر من مليون طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية، لاكتشاف التشوهات الخلقية في القلب لديهم.

وأضافت أن الحملة تسعى إلى توعية المجتمع بمخاطر التشوهات الخلقية في القلب، وكيفية الوقاية منها، حيث يستهدف البرنامج التوعوي بالدرجة الأولى أولياء أمور الطلبة والهيئات الإدارية في المدارس للتعريف بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية، وأهمية وكيفية المشاركة فيها.