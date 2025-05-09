«أبوعماد» يحتاج إلى 28 ألف درهم لسداد متأخرات إيجارية

يواجه (أبوعماد - عربي) ظروفاً مالية صعبة، أعجزته عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 28 ألف درهم، ورفع صاحب الشقة قضية إيجارية لمطالبته بالسداد، ما دفعه إلى مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب.

ويروي (أبوعماد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «بدأت أزمتي المالية عندما أصيب والدي بجلطة، بعد قدومه لقضاء إجازة معي داخل الدولة، ما استدعى خضوعه لعملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات».

وأضاف: «اضطررت إلى أخذ قرض بنكي لتغطية كلفة العملية، من أجل إنقاذ حياة والدي، إلا أن هذا القرض كان بداية لدخولي في دوامة ديون لم أستطع الخروج منها، خصوصاً أني أعول أسرة من خمسة أفراد، وملزم بتكاليف معيشة ودراسة وعلاج شهري وإيجار للمسكن».

أوضح أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 16 ألف درهم، يدفع منه أقساطاً بنكية بقيمة 6000 درهم، والبقية تذهب لاحتياجات أسرته.

وتابع: «عجزت عن سداد قيمة الإيجار الشهري، ولجأت إلى جهات خيرية من أجل مساعدتي في تدبير المبلغ، ولم أتلقَّ أي ردّ حتى الآن، وحاولت تسوية المبلغ مع المالك، لكنه رفض ورفع قضية لمطالبتي بالسداد».

وأشار إلى أن جميع السبل ضاقت به، ولم يعد يعرف كيفية تدبير المبلغ المطلوب، خصوصاً أنه يتحمل مصروفات أسرته في الجزائر أيضاً.

ويناشد أصحاب القلوب الرحيمة والجمعيات الخيرية مساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية، التي بلغت 28 ألف درهم.

«أبوعماد»:

. أصيب والدي بجلطة وخضع لعملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات، واضطررت إلى أخذ قرض بنكي لسداد الكلفة.