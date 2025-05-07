«إسلامية دبي» تُنظّم درساً أسبوعياً لشرح «رياض الصالحين»

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي درساً علمياً أسبوعياً بعنوان «شرح رياض الصالحين»، يقدّمه الشيخ سلطان عبدالله الحمادي، كل يوم خميس بعد صلاة المغرب، في مسجد المرموم الكبير، ضمن جهود الدائرة المستمرة لنشر العلم الشرعي، وتعزيز الوعي الديني في المجتمع.

ويُعدّ هذا الدرس من المجالس العلمية الراسخة التي تهدف إلى بيان المعاني العظيمة للأحاديث النبوية، وربطها بواقع الناس وسلوكهم، بما يعينهم على فهم دينهم فهماً صحيحاً، ويغرس فيهم القيم الأخلاقية والإيمانية المستمدة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي هذا الدرس لترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتأكيداً لدور المساجد كمراكز إشعاع علمي وتربوي في المجتمع، وضمن رؤية الدائرة في أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة في دعم المنابر العلمية والدينية، وتمكين أفراد المجتمع من أداء عباداتهم على بصيرة ووعي.

وتدعو الدائرة أفراد المجتمع كافة إلى الحضور والمشاركة في هذه المجالس المباركة، لما فيها من خير كبير وأثر بالغ في تهذيب النفس، وتعزيز التماسك المجتمعي، مسترشدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

. الدرس يستهدف بيان معاني الأحاديث النبوية، وربطها بواقع الناس وسلوكهم، بما يعينهم على فهم دينهم، ويغرس فيهم القيم الأخلاقية.