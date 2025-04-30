«صكوك الوقف» تحصد جائزة عالمية للابتكار في التمويل الأخلاقي

فاز مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وشركة الصكوك الوطنية، بجائزة الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي EFICA (Ethical Finance Innovation Challenge and Award) لعام 2025، عن مبادرة «صكوك الوقف»، التي تم إطلاقها عام 2022.

وسلمت الجائزة خلال حفل التكريم الرسمي الذي ينظمه مصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة بورصة لندن، وأقيم في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من الشخصيات المالية والمجتمعية، ورواد العمل الوقفي والتمويلي من مختلف أنحاء العالم.

وتعد مبادرة «صكوك الوقف» أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات، تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، إذ تتيح المبادرة - من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن، لفئات المجتمع كافة - أن يصبحوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز العطاء، والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.

ويأتي التكريم تتويجاً للجهود المتميزة التي تقدمها المبادرة في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، بهدف تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع: «يسعدنا الحصول على جائزة مبادرة التمويل الإسلامي ضمن جوائز تحدي الابتكار في التمويل الأخلاقي لهذا العام عن مبادرة (صكوك الوقف)، التي تمثل مشروعاً وقفياً مبتكراً، يتيح للواقفين دعم أهداف خيرية أو إنسانية، مع ضمان الحفاظ التام على الأصول».

وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة سعينا في إطلاق المزيد من المبادرات الوقفية المبتكرة، التي تعزز النهج المستدام الذي تتبعه (أوقاف دبي)، وترسي معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده».