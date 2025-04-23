«شخبوط الطبية» تُطلق عيادة متخصصة لدعم الناجين من السرطان

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إطلاق عيادة «التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض»، بهدف دعم وتمكين الناجين من مرض السرطان من مواجهة تحديات الحياة بعد رحلتهم العلاجية.

وتُعدّ هذه العيادة خطوةً مهمةً في مجال الرعاية بعد التعافي من السرطان، حيث توفر بيئة شاملة وداعمة تلبي جميع احتياجات المرضى الجسدية والنفسية، وتعتمد على نهج متعدد التخصصات، يشمل كادراً طبياً مؤهلاً من أطباء الأورام والطب الباطني، وأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي والصحة النفسية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، إن «افتتاح عيادة التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض، يمثّل خطوة نوعية في تطوير خدماتنا المتخصصة بطب الأورام والرعاية السريرية، ويعكس حرصنا على دعم المرضى حتى بعد انتهاء رحلتهم العلاجية، وتُعدّ العيادة إضافة مهمة لخدماتنا الشاملة في مجال رعاية مرضى السرطان، وتُؤكد التزامنا بتقديم رعاية مخصصة تركّز على احتياجات مرضانا، كما تعبّر عن التعاون البنّاء بين مختلف التخصصات، ما يضمن حصول الناجين من السرطان على أعلى مستويات الرعاية، وتمكينهم من التعافي الكامل بعد العلاج».

وتتميّز العيادة بتقديم تجربة علاجية شاملة تُعزّز رحلة التعافي، وتُمكّن المريض من استشارة مجموعة من الأخصائيين في يوم واحد، حيث يركّز الأخصائيون على الاحتياجات الغذائية المخصصة لتحسين التعافي الأمثل، ويقومون بتقييم احتمالية الإصابة بالسرطان في المستقبل، ويقدمون فحوص السرطان بحسب الفئة العمرية، ودعماً نفسياً، وإدارةً للآثار الجانبية للعلاج والوقاية العامة من السرطان.

وفي تعليقها على افتتاح العيادة الجديدة، قالت رئيس قسم أمراض وأورام الدم، واستشاري طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتورة عايدة العوضي: «مع تزايد أعداد الناجين من السرطان، تبرز الحاجة المُلحة إلى توفير رعاية متخصصة تلبي احتياجاتهم، وقد أظهرت الدراسات أهمية برامج التعافي من السرطان، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الآثار الجانبية المزمنة للعلاج، إلى جانب ضمان التكامل في تقديم الرعاية الصحية، وزيادة الاهتمام بالحفاظ على الصحة، وستقدم عيادة التعافي والرعاية الشاملة بعد المرض في المستشفى تقييماً شاملاً يتجاوز النمط التقليدي القائم على زيارات أطباء الأورام، لتوفر لكل مريض نهج رعاية شامل ومخصص لتلبية احتياجاته».