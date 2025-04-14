سرطان الرئة يهدد حياة «أبومسعود»

يهدّد سرطان الرئة حياة المريض (أبومسعود - باكستاني - 79 عاماً) منذ أشهر، ويحتاج إلى علاج إشعاعي وكيماوي وأدوية خاصة بالسرطان بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتبلغ كلفة علاجه الإجمالية 147 ألفاً و259 درهماً، لكن إمكانات أسرته المالية تحول دون حصوله على العلاج، الأمر الذي يجعل حالته الصحية شديدة الخطورة.

وناشد ابن المريض أهل الخير مدّ يد العون له، لمساعدته على سداد تكاليف أدوية والده في أسرع وقت ممكن، لأن التأخير سيضاعف خطورة وضعه الصحي.

وأكدت التقارير الطبية، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن «المريض أُدخل المستشفى وهو يعاني ضيقاً شديداً في التنفس، وألماً في الصدر، وقد بينت الفحوص الطبية والتحاليل المخبرية وجود ورم سرطاني في الرئة».

وأكدت حاجة المريض إلى البقاء في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، فضلاً عن حاجته إلى العلاج الإشعاعي وأدوية السرطان، للسيطرة على حالته الصحية.

ويروي ابن المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والده مع المرض قائلاً إنه شعر بألم في الصدر قبل أشهر، رافقه سعال شديد، كما عانى ارتفاعاً في درجة الحرارة، وعدم القدرة على تناول الطعام.

وقال: «اصطحبته إلى إحدى العيادات، وبعد أن كشف عليه الطبيب، طمأننا بأن الأعراض تتعلق بالإصابة بفيروس، واكتفى بصرف مضاد ومسكّن، وبعض الفيتامينات».

وتابع ابن المريض: «تحسنت حالة والدي الصحية قليلاً، لكن لاحظنا أن سعاله بدأ يزداد حدة، كما شعر بأنه غير مرتاح، إذ أحس بضيق شديد في التنفس، فاصطحبته إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعاينه الطبيب وطلب إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الألم، إضافة إلى بعض التحاليل والفحوص، وبعد ظهور النتائج قال إن هناك ورماً سرطانياً في الرئة، وأكد ضرورة البدء في العلاج الإشعاعي والكيماوي لمنع السرطان من التفاقم والانتشار في الجسم».

وتابع ابن المريض: «أصبت بحزن شديد على حالة والدي الصحية، وسألت الطبيب عن كلفة العلاج في المستشفى، فقال إنها تبلغ 147 ألفاً و259 درهماً، وهو مبلغ كبير لا أملك ولو جزءاً بسيطاً منه».

وأضاف: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وأعيل أمي وأبي، وأعمل في شركة خاصة براتب 10 آلاف درهم، أسدّد منه إيجار الشقة التي نعيش فيها، ومتطلبات المدارس لأبنائي».

وأكد أن المرض يفتك بجسد والده، ما يجعل أسرته في حزن دائم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاج والده وإنقاذ حياته.

سرطان الرئة

يبدأ سرطان الرئة في الظهور عندما تنمو خلايا غير طبيعية بطريقة غير منضبطة داخل الرئتين، وهو مشكلة صحية خطرة، يمكن أن تسبب ضرراً شديداً وتؤدي إلى الموت.