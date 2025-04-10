مليونا درهم من «دبي الخيرية» لدعم الأسر المتعففة

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تقديم دعم مالي بقيمة مليونَي درهم، بهدف المساهمة في تلبية احتياجات الأفراد والأسر المتعففة ورعاية الحالات الإنسانية في المجتمع، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، الرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني بإمارة عجمان.

وسلّم المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، شيكاً بالمبلغ لنائب المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، ماجد بن عمير، في مقر جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، بحضور مدير إدارة تنمية الموارد، محمود سحلبجي، ومدير مكتب المتابعة والتنسيق، عبدالله عبدالعزيز، بجمعية دبي الخيرية، ومستشار جمعية الإحسان الخيرية، الدكتور حق إسماعيل، وكل من مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، بشاير الحمادي، ورئيس قسم المشاريع والاستثمار، أسامة سعد.

وقال أحمد السويدي: «تأتي هذه المساهمة في إطار شراكتنا الاستراتيجية المثمرة مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، وامتداداً لمساعينا في دعم مستهدفات عام المجتمع 2025، وترسيخ نهجنا في بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم العطاء والتعاون والمسؤولية المشتركة، وإيماناً منا بأهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الخيرية لتعزيز العمل الإنساني، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات (دبي الخيرية) تحقيقاً للتكافل الاجتماعي، ودعم جهودنا في تلبية احتياجات الأسر المتعففة وتوفير حياة كريمة لهم».

وتواصل جمعية دبي الخيرية توظيف شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من دورها نموذجاً رائداً في العمل الإنساني، ما يخلق شبكة واسعة من الدعم والتعاون، لتبادل الخبرات والموارد، وتمكين الشركاء من تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للإمارات كدولة عالمية رائدة في التنمية الإنسانية والمجتمعية.