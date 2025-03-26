«أوقاف دبي» تتلقى مليونَي درهم من «هاربور» دعماً للوقف

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مليوني درهم قدمتها شركة هاربور العقارية، دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد، وبذلك ترتفع قيمة المساهمات المالية التي تقدمها «هاربور العقارية» سنوياً إلى 7.32 ملايين درهم، خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي»، إضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها المحوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، علي المطوع، مساهمة «هاربور العقارية» في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، ومواصلتها تقديم الدعم للوقف على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز فاعلية المبادرات الوقفية وترسخ قيم التكافل في المجتمع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، حرص الشركة على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تطلقها «أوقاف دبي»، مشيراً إلى أن هذا التبرع يأتي ضمن التزام «هاربور» المستمر تجاه دعم المبادرات الخيرية والمجتمعية.

وأضاف: «نحن في (هاربور) نؤمن بأهمية دعم الاستثمارات الخيرية والمشاريع الوقفية التي تلبي احتياجات الأفراد وتسهم في الارتقاء بجودة حياتهم، ونتطلع إلى مواصلة هذه الجهود مستقبلاً، فالمسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام، بل هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية».